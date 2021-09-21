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Подводный ракетоносец «Александр Невский» вернулся в пункт базирования на Камчатке
Армия
Подводный ракетоносец «Александр Невский» вернулся в пункт базирования на Камчатке
wikipedia.org  /  Ministry of Defence of the Russian Federation

Петропавловск-Камчатский, 21 сентября. Атомная подводная лодка стратегического назначения «Александр Невский» проекта «Борей» вернулась в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Известно, что на пирсе подводников тепло встретили родные и близкие, а также ветераны и командование Тихоокеанского флота РФ. По словам капитана подводного крейсера, экипаж корабля успешно справился с выполнением поставленной задачи, весь личный состав здоров и после пополнения запасов приступит к новой операции в море. Отмечается, что особенно отличившиеся военнослужащие были награждены ведомственными медалями и получили грамоты.

Напомним, атомные субмарины проекта 955 и 955А «Борей» являются представителями четвертого поколения российских подводных лодок. Они были спроектированы Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Ранее сообщалось, что в Петербург прибыла старейшая атомная подлодка времен СССР — К-3 «Ленинский комсомол». Отмечается, что она станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов».

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подлодка тихоокеанский флот александр невский
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