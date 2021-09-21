Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 18:26
18:25
Весь мир
Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
18:25
Весь мир
В Колумбии убили пятерых общественных лидеров за один день
18:24
Общество
Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе
18:24
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
18:22
Происшествия
В Подмосковье грудничок из-за халатности матери получил перелом основания черепа
18:22
Происшествия
Пермский стрелок может быть парализован из-за ранения в спину
18:21
Весь мир
Эфиопия откроет завод по сборке российских автомобилей LADA
18:21
Политика
ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
18:20
Происшествия
Суд вынес приговор экс-мэру Майкопа по делу о мошенничестве
18:20
Армия
Гутерреш предложил запретить оружие, убивающее людей без участия другого человека
Все новости

Италия намерена усилить военное сотрудничество с Ливией
Весь мир
Италия намерена усилить военное сотрудничество с Ливией
Global Look Press  /  Roberto Monaldo / Keystone Press Agency

Рим, 21 сентября. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини объявил, что в ближайшее время посетит Ливию с рабочим визитом, сообщает Afrigatenews.

Глава оборонного ведомства европейского государства намерен встретиться с высокопоставленными чиновниками в Триполи, чтобы обсудить усиление двустороннего сотрудничества в военной сфере между странами.

«Мы (Италия. — Прим. ФАН) являемся важным партнером для Ливии в рамках политического процесса, который, я надеюсь, страна реализует до конца», — заявил он.

Италия активно развивает перспективные сферы сотрудничества с североафриканским государством. Так, весной Рим и Триполи договорились об открытии консульств в Бенгази и Сабхе и активизации подписанного в 2008 году Договора о дружбе.

Мальта — еще одно европейское государство, активно налаживающее партнерские отношения с Ливией в благоприятный для этого переходный период в африканской стране. Только в сентябре стороны подписали ряд соглашений, подразумевающих выдачу туристических виз, расширение сотрудничества в области здравоохранения и возобновление авиасообщения.

Одним из наиболее активных партнеров Ливии в настоящее время является Египет. Высокопоставленные чиновники двух стран регулярно встречаются для расширения взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

В воскресенье, 19 сентября, министр труда переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Али аль-Абид объявил, что с октября в Ливию направится миллион египетских рабочих для участия в инвестиционных, экономических проектах и инициативах по восстановлению североафриканского государства после затяжного конфликта.

Россия, в свою очередь, поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Ливии. В августе главы внешнеполитических ведомств стран Сергей Лавров и Наджла Мангуш встретились в Москве, где обсудили развитие двусторонних отношений. Тем не менее других подобных переговоров между представителями держав после этого еще не состоялось.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Италия намерена усилить военное сотрудничество с Ливией
ливия италия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru