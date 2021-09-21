Мошенники продают белгородцам посуду с «кулинарного шоу» за 100 тысяч рублей

Белгород, 21 сентября. С разных телефонных номеров белгородцам звонят и приглашают их на бесплатное «кулинарное шоу», а на месте активно навязывают дорогостоящий набор посуды. Данная мошенническая схема работает как минимум с 2017 года в разных регионах России.

Граждане жалуются на звонки от незнакомцев с приглашением принять участие в шоу совершенно бесплатно. Якобы там будут рассказывать о правильном питании, а по окончании вручат подарки. Одним из тех, кому поступил такой звонок, был сотрудник редакции ИА «Бел.Ру», которому пообещали беспроводные наушники. На месте выяснялось, что работают мошенники.

Когда будущие жертвы приходят на место встречи, им начинают рассказывать о посуде, на которой можно готовить полезную еду без масла, при этом она не пригорает. Набор посуды организаторы «шоу» пытаются продавать за 100 тыс. рублей и дороже. Посетителей «мероприятия» уговаривают купить его со скидкой, а при отсутствии денег предлагают помощь при оформлении кредита. Доверчивые граждане в итоге лишаются крупных сумм.

Ранее ФАН сообщал о популярных схемах кражи личных данных на сайте «Госуслуги». Мошенники взламывают аккаунты граждан, а украденные личные кабинеты продают в даркнете.