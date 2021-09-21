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В Таиланде крыши такси превратились в овощные грядки

Общество

Растущая на крышах такси «безработица» привлекает внимание общественности. В Таиланде крыши простаивающих машин превратились в овощные грядки.

За период пандемии многие таксисты Бангкока разорились. Отсутствие туристов ударило по экономике всей страны. Водители Таиланда требуют снизить цены на газ.

«Если цена на газ, работающий на газомоторном топливе, не снизится, такси не смогут выжить. Я работаю в таксомоторном бизнесе уже 20 лет и никогда не видел такой ужасной ситуации из-за COVID-19», — заявил представитель таксопарка Тапакорн Асавалерткул.

Многие автомобили принадлежат кооперативам, и цена аренды для водителей стала неподъемной из-за нехватки заказов.

«Сейчас все так изменилось. Очень тяжело, я с трудом могу заработать достаточно денег, чтобы заплатить кооперативу, у меня осталось всего 50 бат, а этого недостаточно для жизни», — посетовал 84-летний таксист Чаволит Сриджем.

Водители привлекают внимание к растущей в сфере такси безработице при помощи грядок на своих рабочих автомобилях. Прямо на крышах машин водители соорудили миниатюрные огороды, где выращивают помидоры, огурцы и стручковую фасоль. Чтобы высадить овощи, рабочие натянули плотные мусорные мешки на бамбуковую раму, а сверху насыпали почву, куда высаживают различные культуры.

«Огороды — это не только акт протеста, но и способ накормить моих сотрудников в это тяжелое время, — пояснил Тапакорн Асавалерткул. — Таиланд в течение многих лет переживал политические встряски и столкнулся с большим наводнением в 2011 году, но нашему бизнесу никогда не было настолько тяжело».

Сейчас используется примерно 15% автомобилей кооперативов. Остальные простаивают в то время, как долги растут вместе с овощами.

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таиланд безработица таксисты коронавирус
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