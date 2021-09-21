Итоги выборов в Канаде: партия Трюдо сможет создать правительство меньшинства

Оттава, 21 сентября. Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, однако она не наберет достаточно голосов для того, чтобы полностью контролировать правительство. Об этом сообщает агентство CBC News.

Предварительные итоги голосования, прошедшего 20 сентября, говорят о том, что партия Трюдо получила достаточно мест в законодательном органе, чтобы победить на внеочередных выборах и вновь сформировать правительство меньшинства.

Merci d'avoir voté, d'avoir fait confiance à l'équipe libérale, d'avoir choisi un avenir meilleur. On va en finir avec la COVID. On va bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens. Et on va continuer à avancer ensemble. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 21, 2021

«Спасибо, Канада, за голоса, за доверие Либеральной партии, за выбор светлого будущего, — объявил Трюдо на своей странице Twitter. — Мы завершим борьбу против COVID-19. Также мы содействуем прогрессу страны. Для всего населения».

Агитационная кампания продолжалась 36 дней, а проведение внеочередных выборов обошлось в более 600 чем млн долларов. Однако новый состав Палаты общин не будет сильно отличаться от того, что был в августе. По последним данным, канадские либералы лидируют со 157 местами — столько же у партии было до внеочередного голосования. Для формирования большинства в парламенте необходим минимальный порог в 170 из 338 мест. Либеральная партия Трюдо получила значительную поддержку в провинциях Атлантической Канады и Онтарио, в частности в Торонто и его пригородах.

Федеральное агентство новостей /

Окончательные итоги выборов будут опубликованы 21 сентября, после того как избирательный орган страны завершит подсчет около 800 тысяч бюллетеней, отправленных по почте.

Je viens tout juste de voter pour l’#Elxn44, et vous devriez y aller aussi. pic.twitter.com/qI6OnZlrjJ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 20, 2021

«Пока что результаты почти не отличаются от выборов в октябре 2019 года. Похоже, что либералы останутся у власти правительством меньшинства, а состав парламента скорее всего будет идентичен тому, что был до его роспуска. Трюдо не сумел добиться большинства, однако ему удалось удержать власть, несмотря на неудачное начало», — заявил директор Института Макгилла в Канаде Даниэль Беланд.

По его словам, многие канадцы были против внеочередных выборов, а результаты голосования лишь усилили их недовольство. Граждане и оппозиция раскритиковали Трюдо за проведение избирательной кампании в самый разгар четвертой волны пандемии. Население также было обеспокоено вопросами обязательной вакцинации, экономического восстановления, цен на жилье и другими проблемами.

Реакция оппозиции

Лидер Консервативной партии Эрин О’Тул, основной оппонент Трюдо, признак свое выражение. Он отметил, что позвонил премьер-министру, чтобы поздравить его «с трудом завоеванной» победой.

wikipedia.org / Erin O'Toole / CC0

О’Тул многократно критиковал Трюдо за проведение внеочередных выборов во время пандемии и оказывал давление на его партию в ходе кампании. В своем заявлении он вновь осудил премьера, добавив, что правительство «потратило 600 млн долларов, чтобы достигнуть тех же результатов».

По итогам голосования консерваторы получили 122 места — на одно больше, чем прежде. О’Тул подчеркнул, что не намерен подавать в отставку. Он добавил, что останется во главе консерваторов, «чтобы нанести поражение Трюдо в 2023 году».

Внеочередные выборы

Об организации внеочередных парламентских выборов 20 сентября Трюдо объявил всего за месяц — 15 августа. Он объяснил этот шаг тем, что ему «необходимо больше времени», чтобы «гарантировать полное восстановление» государства после пандемии COVID-19.

Now is the moment to finish the fight against COVID-19.



Now is the moment to build on our progress and keep moving forward. For everyone.



Now is a perfect moment to go vote. pic.twitter.com/7dziMGzbkt — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 20, 2021

«Мы примем решения, которые будут иметь значение не только в следующие месяцы, но и десятилетия. Канадцы достойны использовать свое право голоса. Это именно то, что мы предоставим им», — заявил он репортерам после официальной просьбы о роспуске парламента.

При этом главной целью Джастина Трюдо было получить большинство в парламенте, с чем он смог бы не полагаться на оппозицию, принимая решения, и свободно проводить свою политическую линию — издавать законы по борьбе с климатическими изменениями и оказать поддержку наиболее пострадавшим в результате пандемии.

Премьер надеялся, что высокие темпы вакцинации от коронавируса и экономический подъем помогут ему продлить и укрепить свою власть. Социологические опросы свидетельствовали о высоком уровне общественной поддержки премьер-министра и его партии.

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Однако решение Трюдо столкнулось с волной критики — в первую очередь со стороны оппозиции, которая подчеркивала, что никакой насущной потребности в проведении голосования нет — все происходящее является лишь потаканием политическим амбициям Трюдо. Уже в начале сентября некоторые аналитики предупреждали, что внеочередные выборы грозят либералам поражением.

Justin Trudeau’s planning an election in the middle of a pandemic because he’s focused on politics. It’s time we had a Prime Minister planning an economic recovery focused on Canadians. We’re ready. https://t.co/AW1l2XQsUq — Erin O'Toole (@erinotoole) August 12, 2021

Все это совпало с кризисом с COVID-19 в Канаде и выводом войск из Афганистана, когда правительство и премьер-министр должны были решать актуальные проблемы, возникшие перед страной.

По результатам опроса общественного мнения CBC News от 11 сентября, на выборах лидировал Эрин О’Тул с 33,5%, Трюдо отставал от него примерно на 2%. Третье место занимал лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх с 20%.

wikipedia.org / OFL Communications Department / CC BY 2.0

Тем не менее несмотря на крайне напряженные выборы, либералы получили еще одно правительство меньшинства. Это означает, что Трюдо вновь будет вынужден опираться на оппозиционные силы при принятии решений.

«В любом случае, победа — это победа. Пребывание у власти и реализация своей политики дают возможность способствовать переменам», — отметил бывший советник от Либеральной партии Джон Даффи.

Трюдо пришел к власти в 2015-м, получив большинство из 338 мест в Палате общин. Однако в 2019 году его новый кабинет стал правительством меньшинства, после того как в Сети распространилась фотография премьера в коричневом гриме на лице и теле, признанная расистской.