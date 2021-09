Итоги выборов в Канаде: партия Трюдо сможет создать правительство меньшинства

Оттава, 21 сентября. Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, однако она не наберет достаточно голосов для того, чтобы полностью контролировать правительство. Об этом сообщает агентство CBC News.

Предварительные итоги голосования, прошедшего 20 сентября, говорят о том, что партия Трюдо получила достаточно мест в законодательном органе, чтобы победить на внеочередных выборах и вновь сформировать правительство меньшинства.

Агитационная кампания продолжалась 36 дней, а проведение внеочередных выборов обошлось в более 600 чем млн долларов. Однако новый состав Палаты общин не будет сильно отличаться от того, что был в августе. По последним данным, канадские либералы лидируют со 157 местами — столько же у партии было до внеочередного голосования. Для формирования большинства в парламенте необходим минимальный порог в 170 из 338 мест. Либеральная партия Трюдо получила значительную поддержку в провинциях Атлантической Канады и Онтарио, в частности в Торонто и его пригородах.

Окончательные итоги выборов будут опубликованы 21 сентября, после того как избирательный орган страны завершит подсчет около 800 тысяч бюллетеней, отправленных по почте.

По его словам, многие канадцы были против внеочередных выборов, а результаты голосования лишь усилили их недовольство. Граждане и оппозиция раскритиковали Трюдо за проведение избирательной кампании в самый разгар четвертой волны пандемии. Население также было обеспокоено вопросами обязательной вакцинации, экономического восстановления, цен на жилье и другими проблемами.

Лидер Консервативной партии Эрин О’Тул, основной оппонент Трюдо, признак свое выражение. Он отметил, что позвонил премьер-министру, чтобы поздравить его «с трудом завоеванной» победой.

О’Тул многократно критиковал Трюдо за проведение внеочередных выборов во время пандемии и оказывал давление на его партию в ходе кампании. В своем заявлении он вновь осудил премьера, добавив, что правительство «потратило 600 млн долларов, чтобы достигнуть тех же результатов».

По итогам голосования консерваторы получили 122 места — на одно больше, чем прежде. О’Тул подчеркнул, что не намерен подавать в отставку. Он добавил, что останется во главе консерваторов, «чтобы нанести поражение Трюдо в 2023 году».

Об организации внеочередных парламентских выборов 20 сентября Трюдо объявил всего за месяц — 15 августа. Он объяснил этот шаг тем, что ему «необходимо больше времени», чтобы «гарантировать полное восстановление» государства после пандемии COVID-19.

