Вашингтон, 21 сентября. Президент России Владимир Путин оставил уходящей с поста главы кабмина ФРГ Ангеле Меркель «прощальный подарок», написал автор Washington Examiner Том Роган.

Известный американский консервативный публицист уверен: ситуация на газовом рынке в преддверии парламентских выборов в Германии и запуска газопровода «Северный поток — 2» — это своеобразная дань уважения Москвы политике Меркель. Ее настойчивость и последовательность в деле защиты «СП-2» и стремление сотрудничать с Путиным обернулись на закате политической карьеры звонкой дипломатической пощечиной президенту США Джо Байдену, пишет Роган.

«Это — сигнал Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы», — негодует Роган.

Американский лидер виновен в происходящем в Европе от начала до конца, уверен журналист. В отличие от Меркель, 46-й президент США вел себя крайне непоследовательно, то подавая сигналы о готовности к диалогу, то откровенно саботируя попытки наладить отношения двух стран. Это же поведение оттолкнуло от Байдена и Европу — стабильная в своих интересах и намерениях Россия, несмотря на угрозу энергетической зависимости, все равно кажется предпочтительнее как партнер, резюмировал публицист из США.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на грядущие выборы в бундестаг. Авторитетный немецкий политолог Александр Рар назвал главных претендентов на звание преемника той, кого западные СМИ уже успели окрестить «вечным канцлером».

В самой ФРГ также начали прощаться с уходящей на покой Меркель, пишет НСН. Один из местных производителей мягких игрушек даже запустил в продажу ограниченную серию плюшевых медвежат, вдохновленных образами политика.