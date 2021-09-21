Захарова: Лондон отказывается от сотрудничества с Москвой по «делу Скрипалей»

Москва, 21 сентября. Правительство Великобритании отказывается от предложений о сотрудничестве и совместном расследовании «дела Скрипалей», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва неоднократно предлагала свою помощь в дознании и объективной оценке обстоятельств происшествия, однако Лондон демонстративно отказывается от установления истины, предпочитая использователь инцидент в Солсбери для провокаций и оказания давления. Захарова напомнила, что Москва отвергает все обвинения Скотленд-Ярда в адрес российских граждан и спецслужб и считает их абсурдными. Также пресс-секретарь дипломатического ведомства заверила, что Москва будет внимательно следить за всеми следственными действиями по «делу Скрипалей» и требовать от Лондона полного соблюдения международных обязательств.

Поводом для высказывания Захаровой стало объявление британской полицией имени третьего подозреваемого по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им оказался россиянин по имени Денис Сергеев. В связи с произошедшим Форин офис вызвал главу диппредставительства Москвы в Лондоне Ивана Володина.