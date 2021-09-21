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Хит группы BTS Permission to Dance прозвучал на сессии Генассамблеи ООН

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:23
Общество
Хит группы BTS Permission to Dance прозвучал на сессии Генассамблеи ООН
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Нью-Йорк, 21 сентября. Участники южнокорейского бойз-бенда BTS выступили на сессии Генассамблеи ООН и исполнили свой хит Permission to Dance в генштабе организации.

Солисты группы преподнесли себя как «посланники нового поколения». Артистов сопровождал на сессии президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Речь участников BTS затронула влияние пандемии коронавируса на будущее их поколения.

«Я слышал, что подростков и двадцатилетних сегодня называют потерянным поколением COVID-19», — отметил один из солистов южнокорейского бойз-бенда.

По его словам, молодые люди вовсе не потерялись, просто пути, по которым они идут, не видны взрослым. Участники BTS также коснулись в своей речи необходимости вакцинации от коронавируса и проблемы климатических изменений.

Перед исполнением хита Permission to Dance один из артистов появился прямо из-под трибуны Генассамблеи ООН. Солисты прошли по всем знаковым местам и завершили пение на лужайке возле здания.

BTS представили клип на песню Permission to Dance в июле и посвятили его победе над пандемией. После выхода музыкальное видео заняло первое место в трендах YouTube.

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