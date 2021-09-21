Рассекреченные документы и жаркие споры: как России отстаивать историческую правду о ВОВ

Во вторник, 21 сентября, в студии Медиагруппы «Патриот» специалисты обсудили важность сохранения исторической памяти в России и попытки Запада переписать историю Второй мировой войны. Как России отстаивать историческую правду о Второй мировой войне в условиях нападок Запада? Зачем необходимо актуализировать события давно ушедших дней? И что ответить людям, которые до сих пор верят мифам о фашистской оккупации? На эти и другие вопросы ответили сотрудники мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

История Второй мировой войны на западе сейчас подвергается серьезной ревизии. Так, СССР, который в тяжелейшей войне одержал победу над фашизмом, западные политологи и историки сравнивают с Третьим рейхом. Они забывают, что именно подвигу советского народа Европа обязана своим освобождением. И самое важное, что эти разрушительные идеи распространяются и закладываются не только в головы тех, кого еще 76 лет назад спасали от фашистов наши предки, но и в сознание российской молодежи. Псевдоисследователи, СМИ, интернет — все они становятся источниками распространения мифов и недостоверных сведений об исторических событиях времен Второй мировой войны.

В противовес современной западной точке зрения и различным мифам о ВОВ российские ученые и историки выкладывают на суд общественности факты, подкрепленные архивными документами, в том числе рассекреченными совсем недавно.

По словам старшего научного сотрудника исторического парка «Россия — Моя история» Ивана Петрова, актуализация вопросов, касающихся темы войны, необходима. Россия должна выражать свою точку зрения на события тех лет и отстаивать ее, опираясь на документы, в особенности на те, с которых сейчас, по прошествии стольких лет, наконец снимается гриф секретности.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Этим летом в Петербурге состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Накануне...». Как рассказал Петров, в рамках этого мероприятия историки попытались актуализировать сложные вопросы, касающиеся событий, предшествующих началу ВОВ. Он отметил, что именно на таких масштабных конференциях, где люди ведут открытую дискуссию, рождается если не истина, то хотя бы общий объективный взгляд на те или иные вещи.

«В рамках таких конференций мы готовы к любым участникам, потому что именно в жестком споре, когда нет стены, между российскими и зарубежными исследованиями начинается острая конструктивная дискуссия. Мнение Великобритании и Франции отличается от мнения коллег из Восточной Европы. Мне довелось принимать участие в жарких спорах, и именно в них можно уйти от современных штампов, которые мешают исследованиям», — пояснил он.

При этом он особо подчеркнул, что попытки поставить в рамки научное сообщество в угоду политической конъектуре и любые запретительные меры по отношению к профессиональному историку — это преступное решение. Историк должен быть свободен в своих решениях, чтобы заниматься наукой. Поэтому польский закон о «запрете Холокоста», который предусматривает административную или уголовную ответственность за упоминание «польских лагерей смерти», — это своего рода антипример. И напротив: снятие грифа секретности с документов времен ВОВ в России — это то, чего так долго ждали историки.

leningrad1941.ru /

Нередко в среде либерально настроенной части общества слышатся высказывания о том, что многих жертв в период Великой Отечественной войны можно было избежать. Чаще всего в этом контексте упоминается блокада Ленинграда и возможная его сдача. Но почему-то никто не задумывается не только о возможных последствиях такого шага, но и о том, как жилось людям в оккупированных фашистами населенных пунктах и жилось ли вообще.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как рассказала начальник отдела по научно-просветительской деятельности парка «Россия – Моя история» Оксана Хухрина, именно для того, чтобы никаких сомнений относительно этого вопроса не оставалось, было сделано очень большое количество выставочных проектов на тему оккупации.

«В 2020 году был проект, мы показывали архивные документы, в том числе материалы из немецких источников, в которых говорилось об оккупации Пушкина. На примере этого города мы показывали масштаб и трагедию того времени. Оккупация — это не манна небесная. В период фашистской оккупации около 80% населения в Пушкине было истреблено, а в подвалах Екатерининского дворца располагалось гестапо. Более того, есть кадры, как фашисты распоряжались нашим историческим наследием, которое в тот момент осталось на территории. Это все очень впечатляет и отнюдь не радует», — рассказала Хухрина.

По ее мнению, сейчас стоит опираться на уже свершившиеся факты, а они таковы, что блокада Ленинграда для его жителей в то время — это трагедия, а сегодня мы говорим о героизме.