Первую советскую подлодку К-3 «Ленинский комсомол» перевезли в Петербург

Санкт-Петербург, 21 сентября. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» прибыла в Санкт-Петербург. Как сообщается, субмарина транспортировалась внутри дока «Свияга».

Подлодку провезли по довольно длинному пути: от Снежногорска по Баренцеву и Белому морю она прошла в Беломорско-Балтийский канал, также проплыла Онежское и Ладожское озера. Последней остановкой дока с субмариной станет Кронштадт: здесь К-3 будут реставрировать специалисты.

Как отмечается, «Ленинский комсомол» станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов». В текущий момент разрабатывается проект музеефикации.

Стоит отметить, на сегодняшний день Россия снова вышла к высоким показателям боеспособности подводного флота. ВМФ РФ должен получить новые субмарины как в этом году, так и в последующие. Американские аналитики испугались того факта, что новейшая российская субмарина класса «Ясень-М» будет иметь внушительный арсенал мощнейшего вооружения.