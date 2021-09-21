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Два человеческих черепа обнаружил сотрудник авиакомпании на своем участке в Химках
Происшествия
Два человеческих черепа обнаружил сотрудник авиакомпании на своем участке в Химках
pixabay.com  /  Rudy and Peter Skitterians

Москва, 21 августа. Сотрудник ведущей российской авиакомпании обнаружил на своем участке два человеческих черепа. Как стало известно ФАН, страшную находку нашли во время проведения земляных работ.

Человеческие останки обнаружили 19 сентября. В дежурную часть полиции города Химки обратился заместитель начальника одного из отделов авиационной компании. Он сообщил, что на своем участке на улице Пушкина в микрорайоне Подрезково он нашел два человеческих черепа.

По факту жуткой находки следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

«Мужчина обнаружил останки людей на глубине полуметра, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Пока непонятно, было ли совершено убийство или нет. Возможно, неизвестный преступник отрубил головы людям топором. Но тогда встает вопрос — где находятся другие части трупов? Пока у нас нет на него ответа. Мы осмотрели близлежащую территорию и ничего не нашли».

Черепные коробки людей отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она поможет сыщикам установить личности погибших и понять причину их смерти. Есть предположение, что это могут быть черепа со времен ВОВ.

Ранее в Подольском городском округе мужчина обнаружил расчлененное тело человека, завернутое в полиэтиленовый пакет.

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подмосковье труп химки
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