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Жители Подмосковья подали 1,6 тысячи жалоб на кибермошенников в 2021 году
Общество
Жители Подмосковья подали 1,6 тысячи жалоб на кибермошенников в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 21 сентября. Количество обращений с жалобами на разного рода мошенников в сети выросло в Московском регионе втрое. Кибермошенники продолжают изобретать все новые способы похищения средств у жителей Москвы и Подмосковья. В новостной картине дня всегда оказываются истории, когда доверчивые граждане в очередной раз поверили убедительным словам злоумышленников, констатирует издание «Вести Подмосковья».

В первой половине этого года в Банк России обратилось около 1600 человек, столкнувшихся с кибермошенниками. Они представляются сотрудниками банков, поликлиник, правоохранительных органов, пенсионного фонда и т. п. Используя разнообразные психологические уловки и новые технологии, мошенники способны завладеть не только пенсионными накоплениями пожилых людей, но и деньгами молодых.

Бывает трудно быстро сориентироваться, когда, например, звонит «следователь» из действительно существующего отдела полиции, иногда представляясь даже именем реального сотрудника. Таких случаев зафиксировано в Подмосковье около 400. Помимо этого, свои услуги жителям региона предлагают нелегальные финансовые компании.

Ранее ФАН рассказывал о задержании мошенника в Воронеже. Он проводил махинации с банковскими картами.

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технологии жалобы кибермошенники уловки
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