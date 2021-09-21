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В Красноярском крае туристов спасли от медведей при помощи сигнальной ракеты

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:11
Общество
В Красноярском крае туристов спасли от медведей при помощи сигнальной ракеты
pixabay.com

Саяногорск, 21 сентября. Несколько туристов потерялись в районе горного хребта Борус в Красноярском крае. Спасателям удалось вывести их и спасти от медведей при помощи сигнальных ракет.

По данным поискового отряда Хакасии, группа туристов потерялась во время спуска с Боруса. Это место местные жители еще называют «американскими горками». Путешественники перепутали тропу и промытое дождем русло ручья, поэтому свернули не туда. Как только туристы осознали, что заблудились, то незамедлительно сообщили об это в экстренные службы. Была тут же собрана группа волонтеров.

Диспетчер направлял туристов вдоль русла ручья, однако там, где их должны были встретить спасатели, раньше неоднократно видели медведей. Поэтому, чтобы сориентировать заблудившихся, было принято решение использовать сигнальные ракеты. Спустя полтора часа туристы были найдены и отправлены домой. В благодарность за свое спасение путешественники перевели поисковому отряду деньги на покупку нового оборудования.

Двух маленьких нерп выпустили на свободу в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих Петербурга.

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