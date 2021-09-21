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Композиция «На заре» обрела новую жизнь в Стране восходящего солнца
Общество

Знакомая каждому россиянину песня «На заре» группы «Альянс» получила новую жизнь благодаря исполнению на другом языке. На смелый эксперимент решился русско-японский дуэт Deai.

Уроженка Японии Нацуки Сурагава и россиянин Виталий Сунцев больше трех лет записывают музыкальные композиции на разных языках. Однако восточное звучание песни 1987 года выпуска особенно полюбилось слушателям.

За сутки трек набрал более 80 тысяч просмотров, и их количество постоянно растет.

«Песня моей юности! Замечательная. Спасибо за прекрасное исполнение и грамотный перевод. Поется не хуже оригинала. Будет чем занять воскресный вечер. Припев уже выучил!», — написал довольный комментатор Артем.

 Многие слушатели были поражены тем, насколько аутентично песня звучит на языке Страны восходящего солнца.

«Очень органично легла на японский. Кто-то даже может подумать, что это и есть оригинал», — отметил другой пользователь.

Дуэт посвятил композицию памяти Олега Парастаева, лидера группы «Альянс». Мужчина скончался в прошлом году в возрасте 62 лет. Близкие заявили, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

«Жаль только, что вы не сделали эту песню немного раньше. Олег Парастаев был бы наверняка очень рад», — посетовал один из комментаторов.

В официальных социальных сетях дуэт выразил удивление, что некоторые СМИ называют их коллектив южнокорейским. Поклонники посмеялись, что это намек на то, что музыкантам пора переехать в другую страну.

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россия япония альянс кавер на заре
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