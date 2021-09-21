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Кабмин одобрил проект бюджета на 2022-2024 годы

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:21
Экономика
Кабмин одобрил проект бюджета на 2022-2024 годы
 /  Pr Scr government.ru

Москва, 21 сентября. Правительство РФ утвердило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кабинета министров.

Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную думу до 1 октября, отмечается в сообщении.

Члены кабмина рассмотрели план социально-экономического развития государства на три года, а также проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики 2022-2024 годов.

Согласно данным, в 2022 и 2023 годах прогнозируется профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

Экономический спад в России, вызванный пандемией коронавируса, был полностью преодолен. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

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