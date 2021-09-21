«Это преступление»: историк Петров раскритиковал попытки Польши исказить историю Второй мировой

Санкт-Петербург, 21 сентября. Любые информационные запреты для историков недопустимы, считает старший научный сотрудник отдела по научно-просветительской деятельности парка «Россия — моя история» Иван Петров.

Страны Запада в рамках русофобской политики пытаются переписать историю Второй мировой войны, искажая факты для придания России негативного образа. Особую активность в этом деле проявляют государства, которые в годы вооруженного конфликта сотрудничали с нацистской Германией. Этот вопрос стал темой обсуждения в ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот».

Польша является одним из государств, где полным ходом идет переписывание истории. К примеру, в этой стране на законодательном уровне закреплен запрет на упоминание причастности поляков к Холокосту. Подобная ситуация может привести к тому, что ученые в Польше попросту попадут под плотный колпак из таких законов, сформировав свою собственную версию истории. По мнению историка Ивана Петрова, который принял участие в пресс-конференции, подобные запреты недопустимы и являются настоящим преступлением.

«Любые подобного рода запретительные меры по отношению к профессиональным историкам — это преступное решение. Историк должен быть свободен в своем исследовании и у него должна быть реальная возможность заниматься историей без оглядки на официальную точку зрения», — раскритиковал Петров попытки властей Польши исказить историю Второй мировой войны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не потерпит чьих-либо попыток обелить нацистских преступников и их поступки. По его словам, РФ никогда не допустит того, чтобы злодеи, угрожавшие всему мировому сообществу, были оправданы, а уроки Второй мировой войны — забыты.