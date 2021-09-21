Scientific Reports: взрыв метеорита мог уничтожить древний город в долине реки Иордан

Вашингтон, 21 сентября. Археологи много лет ведут раскопки на территории города Талль-эль-Хаммам в долине реки Иордан. Примерно 3600 лет назад там находилось крупное поселение.

В нем находилось больше людей, чем в Иерихоне и Иерусалиме. Однако некоторые находки вызывают у специалистов из Калифорнийского университета множество вопросов. Они обнаружили предметы, на которых воздействовали с помощью температуры выше 2000 градусов. Цивилизация бронзового века не смогла бы создать нечто подобное.

Ученые объяснили свою находку взрывом метеорита, говорится в материале, опубликованном в журнале Scientific Reports. Его горячая волна расплавила стены и крыши зданий. Ведь именно на исследуемой археологами территории удалось найти расплавленные металлы и богатые железом небольшие шарики. Они образуются после взрыва метеорита.

В США ранее представили новую систему, которая способна следить за предстоящими для Земли грозу метеоритами. Исследователи научились подсчитывать предварительный вес метеорита, а также оценить вероятность его разрушения.