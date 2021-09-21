Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 16:57
16:57
Общество
Пропавшего во время шторма рыбака нашли спустя двое суток под Челябинском
16:56
Шоу-бизнес
Эксперт по лжи Филатова оценила сенсационное заявление Наташи Королевой
16:56
Общество
Сотрудник МЧС по Курганской области спас людей при пожаре во время отпуска
16:56
Политика
Захарова потребовала от Киева прекратить гонения на независимую журналистику
16:54
Армия
«Сегодня — это героизм»: историк Хухрина рассказала о значении блокады Ленинграда для россиян
16:54
Армия
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над Балтийским морем
16:52
Политика
МИД РФ: Лавров не планирует встречу с Блинкеном на полях Генассамблеи ООН
16:52
Наука
Врач-невролог Кадомская перечислила первые симптомы болезни Альцгеймера
16:49
Происшествия
Житель Татарстана заблудился в лесу, пока искал закладку с наркотиками
16:49
Экономика
ОЭСР повысила прогноз по росту экономики России на 2022 год
Все новости

Scientific Reports: взрыв метеорита мог уничтожить древний город в долине реки Иордан

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:06
Наука
Scientific Reports: взрыв метеорита мог уничтожить древний город в долине реки Иордан
pixabay.com

Вашингтон, 21 сентября. Археологи много лет ведут раскопки на территории города Талль-эль-Хаммам в долине реки Иордан. Примерно 3600 лет назад там находилось крупное поселение.

В нем находилось больше людей, чем в Иерихоне и Иерусалиме. Однако некоторые находки вызывают у специалистов из Калифорнийского университета множество вопросов. Они обнаружили предметы, на которых воздействовали с помощью температуры выше 2000 градусов. Цивилизация бронзового века не смогла бы создать нечто подобное.

Ученые объяснили свою находку взрывом метеорита, говорится в материале, опубликованном в журнале Scientific Reports. Его горячая волна расплавила стены и крыши зданий. Ведь именно на исследуемой археологами территории удалось найти расплавленные металлы и богатые железом небольшие шарики. Они образуются после взрыва метеорита.

В США ранее представили новую систему, которая способна следить за предстоящими для Земли грозу метеоритами. Исследователи научились подсчитывать предварительный вес метеорита, а также оценить вероятность его разрушения.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Scientific Reports: взрыв метеорита мог уничтожить древний город в долине реки Иордан
ученые археология древние города
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru