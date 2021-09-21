Певицу Любовь Успенскую обвинили в мошенничестве из-за нарушения авторских прав на песню

Москва, 21 сентября. Популярная певица Любовь Успенская может лишиться хита последнего года «По полюшку». Автор композиции Наталья Лапина обвинила звезду в грубейших нарушениях авторских прав.

Успенская умоляла Лапину отдать песню ей, поскольку считала ее очень важной для своей творческой жизни. Автор согласилась и подписала с королевой шансона договор. Прошел год, но отчислений за исполнение композиции, выпуск на носителях и скачивание из Сети Лапина не получила.

«Миллионные просмотры «По полюшку» в интернете — это хорошие деньги, мои миллионы рублей. Вы можете себе представить, что я не получила ничего? Они не считают нужным присылать мне мои отчеты — хотя по закону должны это делать каждые три месяца. Такого мошенничества я не видела ни в одной стране мира», — отметила создатель песни в беседе с изданием «Собеседник.ру».

По словам женщины, Успенская оказалась непорядочным человеком. Лапина пыталась договориться с артисткой, но урегулировать вопрос не удалось. В итоге автор запретила исполнять «По полюшку» с 14 сентября. Теперь она думает передать композицию другому исполнителю.

Любовь Успенская последний год была в ссоре с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка обвинила мать в тирании и уехала в США. Через некоторое время они помирились. Успенская занялась карьерой дочери, которая решила заняться музыкой.