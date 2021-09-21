Путем зерна: следуя за газом. Колонка Владимира Винникова

Западные «партнеры» все громче обвиняют Россию в росте цен на газ (голландские фьючерсы TTF1 с поставкой «завтра» снова выше 900 долларов за тысячу кубометров), хотя причиной тому — гигантская антиковидная эмиссия денежных знаков центробанками, не дающая лопнуть пузырям фондовых рынков, которые пока медленно сдуваются, плюс финансирование зеленой энергетики из «возобновляемых источников», неспособной обеспечить стабильную генерацию и требующей наличия гигантских резервных мощностей, работающих на традиционных энергоносителях, самым технологически удобным из которых — так уж оно выходит по всем законам природы и экономики — является газ.

Теперь те же западные «партнеры» обвиняют Россию в другом энергетическом дефиците — только не мегаватт, а килокалорий. Мол, наша страна в международных масштабах занимается не только «экспортом холода», но и «экспортом голода», вводя экспортные пошлины, тем самым ограничивая поставки продовольствия, прежде всего зерна, на мировой рынок. Понятно, что тем самым загодя готовится почва для требований о передаче и российских энергоносителей, и российских земель под «эффективный» контроль и управление международного сообщества. Примерно так, как это делается сейчас на Украине. И та даже рада: что называется, пригласили свинью на шашлык!

Правда, сейчас на продовольственном рынке складывается несколько парадоксальная ситуация: американский минсельхоз дает гораздо более низкие оценки российского урожая 2021 года и реального экспортного потенциала нашей страны, чем аналогичное отечественное ведомство, причем последний показатель различается почти вдвое: 31 млн тонн зерна по американским и 51 млн тонн по российским данным. Понятно, что в данном случае вовсе не РФ, а как раз США играют на повышение цен, но виноватой у них в конечном итоге все равно окажется Россия. Взывать к истине и здравому смыслу здесь совершенно бесполезно: продукцию американских фермеров нужно продавать, в том числе на экспорт, и чем дороже, тем лучше. Только бизнес, ничего личного...

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Если же вернуться от оценок к цифрам, то по отчетности Минсельхоза РФ на 17 сентября пшеница была обмолочена на 24,9 млн гектаров, собрано в бункерном весе 71,4 млн тонн, т. е. средняя урожайность этой культуры составила примерно 28,7 ц/га. В целом же под пшеницей, озимой и яровой за вычетом погибшего озимого клина находилось 28,7 млн га, что позволяет рассчитывать на итоговую цифру сбора этой основной для нас зерновой культуры в пределах 78-80 млн тонн (из-за более низкой урожайности яровых сортов по сравнению с озимыми и послебункерной обработки). То есть итог в сухом остатке видится более близким к российским (81 млн тонн), чем к американским (71 млн тонн) прогнозам. Причем около 90% урожая приходится на пшеницу III–IV классов.

Стоит напомнить, что в 2020 году сбор пшеницы составил (в бункерном весе) 88,1 млн тонн, а экспорт этой культуры в 2021 сельскохозяйственном году (1 июля 2020 г. — 30 июня 2021 г.) — 38,4 млн тонн, или примерно 43,6%. Если брать последнюю цифру за основу, то экспортный потенциал на 2021 год должен составить примерно 34,4 млн тонн, то есть здесь, наоборот, американские оценки выглядят более точными. Но на деле это не совсем так: из-за введенных ограничений на экспорт зерна коммерческие запасы рекордного урожая прошлого года составляли на 1 июля около 10 млн тонн, значительная часть этих объемов при благоприятной конъюнктуре тоже может пойти на экспорт. Пока цены на пшеницу, пусть со значительными колебаниями в том числе сезонного характера, растут и уже превысили 300 долл. за тонну.

Разумеется, все это будет оказывать давление на внутренний рынок, но сейчас в цене хлеба «на прилавке» стоимость муки — не выше 15%, в то время как наценка ретейлерских сетей, по большей части зарегистрированных в зарубежных офшорах, доходит до 20-25%, а их прибыли в прошлом году носили рекордный характер, что привело к ряду крупных сделок на этом рынке, также выводящих данные прибыли из-под российского налогообложения. Порядок здесь государство наводит, офшорные дыры, особенно с Нидерландами, закрывает, но цены на хлеб расти все равно будут. В данном случае о давней максиме «не доедим, но вывезем» речи не идет: кормить (как и греть) остальной мир Россия не обязывалась, но, стоит повторить в сотый и тысячный раз, без дальнейшего развития, расширения и модернизации производственно-технологической базы во всех областях экономики, без баланса производства и потребления нашей стране выжить не удастся. Примеры потребляющих США и производящей КНР у всех на виду.