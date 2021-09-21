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Аналитики Sina указали на преимущество подлодок ВМФ РФ над американскими АПЛ в Арктике
Армия
Аналитики Sina указали на преимущество подлодок ВМФ РФ над американскими АПЛ в Арктике
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Пекин, 21 сентября. Российские атомные подлодки имеют отличие от субмарин в составе ВМС США, которое дает им преимущество в Арктике. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sina.

В публикации, перевод которой предоставила «ПолитРоссия», указывается, что суть отличия заключается в конструкции подводных лодок. Создатели российских субмарин явно учитывали, что им придется действовать в Арктическом регионе, то есть прежде чем осуществлять запуск ракет, подлодкам нужно будет пробивать заледеневшую поверхность океана.

С одной стороны подводные лодки в РФ и в Соединенных Штатах выглядят одинаково по дизайну, форме, составу металла. Однако Россия сделала свои субмарины особыми — двухкорпусными. Это дало им значительное преимущество и помогло опередить США в Арктике.

«Два корпуса дают подлодке дополнительную плавучесть, которая может обеспечить более оперативное разрушение ледяной поверхности океана. Поэтому по конструкции однокорпусные подлодки из США уступают субмаринам из России», — подчеркнули обозреватели.

Стоит отметить, что РФ продолжает совершенствовать свой подводный флот. Недавно атомная подлодка «Орел» проекта 949А выполнила стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море. Также, как передает RT, до конца 2021 года ВМФ РФ получит две новые субмарины — «Князь Олег» проекта «Борей-А» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М».

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россия сша арктика подлодки
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