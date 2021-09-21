Захарова: Западу не удалось дискредитировать парламентские выборы в России

Москва, 21 сентября. Западные интернет-платформы не смогли дискредитировать парламентские выборы в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вашингтон откровенно пытался вмешаться в российские выборы, устраивая кибератаки на ЦИК и систему онлайн-голосования. Однако попытки Запада не увенчались успехом, подчеркнула Захарова.

Думские, региональные и муниципальные выборы проходили в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Центризбирком фиксировал кибератаки на избирательную систему. Сообщалось, что посольство России в Вашингтоне потребовало от США объяснений по поводу атак в медиа-пространстве.