Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 16:57
16:54
Армия
«Сегодня — это героизм»: историк Хухрина рассказала о значении блокады Ленинграда для россиян
16:54
Армия
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над Балтийским морем
16:52
Политика
МИД РФ: Лавров не планирует встречу с Блинкеном на полях Генассамблеи ООН
16:52
Наука
Врач-невролог Кадомская перечислила первые симптомы болезни Альцгеймера
16:49
Происшествия
Житель Татарстана заблудился в лесу, пока искал закладку с наркотиками
16:49
Экономика
ОЭСР повысила прогноз по росту экономики России на 2022 год
16:46
Общество
Ураган в Сочи затопил красную ковровую дорожку «Кинотавра»
16:44
Спорт
Валерий Карпин заявил о готовности снова вызвать Дзюбу в сборную
16:39
Политика
Прибытие Эрдогана на переговоры с Путиным в Сочи ожидается 29 сентября
16:36
Весь мир
Итоги выборов в Канаде: партия Трюдо сможет создать правительство меньшинства
Все новости

Захарова: Западу не удалось дискредитировать парламентские выборы в России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:56
Политика
Захарова: Западу не удалось дискредитировать парламентские выборы в России
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 сентября. Западные интернет-платформы не смогли дискредитировать парламентские выборы в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вашингтон откровенно пытался вмешаться в российские выборы, устраивая кибератаки на ЦИК и систему онлайн-голосования. Однако попытки Запада не увенчались успехом, подчеркнула Захарова.

Думские, региональные и муниципальные выборы проходили в России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Центризбирком фиксировал кибератаки на избирательную систему. Сообщалось, что посольство России в Вашингтоне потребовало от США объяснений по поводу атак в медиа-пространстве.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова: Западу не удалось дискредитировать парламентские выборы в России
россия захарова запад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru