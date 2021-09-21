Артем Дзюба объявил, что не будет играть за сборную в ближайшее время

Санкт-Петербург, 21 сентября. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался выступать за сборную России на ближайших матчах.

Футболист отметил, что предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. По словам Дзюбы, у него были большие ожидания от Евро-2020, поскольку игроки серьезно готовились и выложились на 100%, но итог вышел неудачным.

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%», — объявил нападающий.

При этом игрок «Зенита» подчеркнул, что его отказ играть за национальную команду в ближайшее время не означает приостановку карьеры в сборной. Как отметил Дзюба, его решение связано с конкретной ситуацией, возникшей «здесь и сейчас», передает «Матч ТВ».

Футболист был капитаном национальной команды с 2018 года, однако не участвовал в отборочных матчах предстоящего чемпионата мира против Хорватии, Мальты и Кипра. При этом Артема Дзюбу включили в расширенный состав российской сборной на игры отбора на ЧМ-2022, которые состоятся в октябре.