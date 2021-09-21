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Правительство РФ готово разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов
Экономика
Правительство РФ готово разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов
pixabay.com

Москва, 21 сентября. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу, дающую право рыбакам-любителям продавать свой улов.

По словам главы Ассоциации юристов России Владимира Груздева, предложение, которое ранее было сформировано в Совете Федерации, предусматривает предоставление гражданам рыболовных билетов. Выдачей таких документов, как предполагается, будут заниматься территориальные органы Росрыболовства, пишет «Российская газета».

«В законопроекте не установлены порядок и основания получения рыболовного билета и срок его действия, что является серьезным правовым пробелом и может затруднить реализацию законодательных положений, привести к нарушениям прав граждан», — подчеркнул юрист.

Он указал, что получение рыболовного билета только в бумажной версии может стать труднодоступной услугой, учитывая необходимость обращения в территориальный орган Росрыболовства. Поэтому проект предлагается доработать и определить, что выдача билета может осуществляться как на физическом носителе, так и в электронном виде.

Как напоминает «ФедералПресс», на сегодняшний день рыбака-любители не могут просто так продавать свой улов, поскольку это будет считаться незаконным предпринимательством. Поэтому принятие документа должно получить поддержку со стороны населения.

Росрыболовство ранее сообщило об увеличении производства семги в РФ по итогам первой половины 2021 года. По данным ведомства, за шесть месяцев предприятия вырастили в 4,8 раза больше семги, чем в прошлом году.

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