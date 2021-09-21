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США ввели «коррупционные» санкции против руководства Сальвадора и Гватемалы
Весь мир
США ввели «коррупционные» санкции против руководства Сальвадора и Гватемалы
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 21 сентября. Госдепартамент США ввел новые санкции против чиновников из Сальвадора и Гватемалы. Американское ведомство обвиняет госслужащих в подрыве «демократических процессов» в стране.

В санкционный список вошли пять судей Конституционной палаты Верховного суда Сальвадора: Эльси Дуэньяс де Авилес, Оскар Альберто Лопес Херес, Эктор Нахуна Мартинес Гарсия, Хосе Анхель Перес Чакон и Луис Хавьер Суарес Маганье. Их обвиняют в подрыве «демократических процессов». Со стороны Гватемалы это нынешний генеральный прокурор Мария Консуэло Поррас и генеральный секретарь прокуратуры Анхель Арнольдо Пинеда Авила.

«В поддержку демократических устремлений сальвадорского и гватемальского народов мы включаем пять судей Верховного суда Сальвадора, генерального прокурора Гватемалы и генерального секретаря в список недемократических и коррумпированных деятелей», — написал госсекретарь США Энтони Блинкен у себя в Twitter.

Cакции подразумевают запрет на въезд в США, это решение дополнит уже существующие эмбарго 55 чиновникам на посещение страны.

Президент Сальвадора Найиб Букеле в свою очередь прокомментировал решение американского Госдепа и назвал его политически мотивированным и «странным».

«Этот список не имеет никакого отношения к коррупции, а является чистой политикой и вмешательством самого низкого порядка. Ни один представитель оппозиции не упоминается. Никто из Правительства Гондураса не упоминается. Странно», — написал Букеле в соцсетях.

В начале февраля Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о выходе из соглашений с Сальвадором, Гондурасом и Гватемалой по вопросам предоставления убежища мигрантам.

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сша энтони блинкен гватемала сальвадор
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