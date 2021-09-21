США ввели «коррупционные» санкции против руководства Сальвадора и Гватемалы

Вашингтон, 21 сентября. Госдепартамент США ввел новые санкции против чиновников из Сальвадора и Гватемалы. Американское ведомство обвиняет госслужащих в подрыве «демократических процессов» в стране.

EEUU sanciona a siete funcionarios de El Salvador y Guatemala, entre ellos la fiscal general guatemalteca https://t.co/UP5Ymvp5td — Teleprensa (@teleprensa) September 20, 2021

В санкционный список вошли пять судей Конституционной палаты Верховного суда Сальвадора: Эльси Дуэньяс де Авилес, Оскар Альберто Лопес Херес, Эктор Нахуна Мартинес Гарсия, Хосе Анхель Перес Чакон и Луис Хавьер Суарес Маганье. Их обвиняют в подрыве «демократических процессов». Со стороны Гватемалы это нынешний генеральный прокурор Мария Консуэло Поррас и генеральный секретарь прокуратуры Анхель Арнольдо Пинеда Авила.

«В поддержку демократических устремлений сальвадорского и гватемальского народов мы включаем пять судей Верховного суда Сальвадора, генерального прокурора Гватемалы и генерального секретаря в список недемократических и коррумпированных деятелей», — написал госсекретарь США Энтони Блинкен у себя в Twitter.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021

Cакции подразумевают запрет на въезд в США, это решение дополнит уже существующие эмбарго 55 чиновникам на посещение страны.

Президент Сальвадора Найиб Букеле в свою очередь прокомментировал решение американского Госдепа и назвал его политически мотивированным и «странным».

«Этот список не имеет никакого отношения к коррупции, а является чистой политикой и вмешательством самого низкого порядка. Ни один представитель оппозиции не упоминается. Никто из Правительства Гондураса не упоминается. Странно», — написал Букеле в соцсетях.

1. Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con “corrupción”, sino que es pura política e injerencia de la más bajera.



2. Es extraño que no viene mencionado NADIE de la oposición. Tal vez por angelitos ????



3. De nuevo, no viene NADIE del Gobierno de Honduras.



Que raro ???? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 20, 2021

В начале февраля Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о выходе из соглашений с Сальвадором, Гондурасом и Гватемалой по вопросам предоставления убежища мигрантам.