США ввели «коррупционные» санкции против руководства Сальвадора и Гватемалы

Вашингтон, 21 сентября. Госдепартамент США ввел новые санкции против чиновников из Сальвадора и Гватемалы. Американское ведомство обвиняет госслужащих в подрыве «демократических процессов» в стране.

В санкционный список вошли пять судей Конституционной палаты Верховного суда Сальвадора: Эльси Дуэньяс де Авилес, Оскар Альберто Лопес Херес, Эктор Нахуна Мартинес Гарсия, Хосе Анхель Перес Чакон и Луис Хавьер Суарес Маганье. Их обвиняют в подрыве «демократических процессов». Со стороны Гватемалы это нынешний генеральный прокурор Мария Консуэло Поррас и генеральный секретарь прокуратуры Анхель Арнольдо Пинеда Авила.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.