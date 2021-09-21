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Сергей Лавров запланировал около 25 встреч на полях Генассамблеи ООН

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:53
Политика
Сергей Лавров запланировал около 25 встреч на полях Генассамблеи ООН
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Нью-Йорк, 21 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет порядка 25 встреч в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН. О планах главы МИД сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Участниками переговоров станут главы зарубежных МИД и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Захарова добавила, что Лавров встретится с коллегами из Сирии, Франции, Великобритании, Кубы и Египта.

Сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Многие представители стран — участниц объединения решили очно поучаствовать в мероприятии. Общеполитические дискуссии пройдут с 21 по 27 сентября.

Российский министр 21 сентября встретился с представителями Евросоюза. Он обсудил с ними двусторонние отношения и другие вопросы.

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