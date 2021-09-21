Правительственные войска Сирии восстанавливают инфраструктуру в Деръа

Инженерные части Сирийской Арабской Армии (САА) ведут активную работу по восстановлению инфраструктуры в провинции Деръа после недавнего обострения ситуации.

Правительственные силы прочесывают сельские районы в окрестностях населенного пункта Аль-Ядуда и движутся в направлении Тафаса и Аль-Музейриба в целях поиска оставленных боевиками мин-ловушек, оружия и боеприпасов.

За проведением работ в регионе понаблюдал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Силы САА ведут разбор завалов и расчистку дорог, что является важным условием для возвращения региона к мирной жизни. В период активных боевых действий на ключевых путепроводах появились земляные насыпи, которые использовались членами незаконных вооруженных формирований в качестве укрытий во время атак.

Военнослужащий Халдун Аскари рассказал в интервью специального корреспонденту ФАН, что сейчас войска Сирийской Арабской Армии находятся уже во всех частях большого района Деръа аль-Балад, ранее ставшего эпицентром столкновений между армией и силами антиправительственных группировок.

Данный конфликт удалось подавить благодаря дипломатической работе сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), способствовавших заключению мирного договора. Это позволило тысячам граждан, покинувших свои дома во время обострения, вернуться в свои дома. Теперь САА поможет им возвратиться к прежней жизни и обеспечит должный уровень безопасности.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Халдун Аскари отметил, что сейчас военные инженеры трудятся не только над расчисткой дорог, но и над тем, чтобы обеспечить сирийцев электричеством и пресной водой. Контроль правительства над данным районом позволил подключить к этой работе и сотрудников гражданских коммунальных служб, которые могут больше не переживать за свою безопасность.

«Сейчас ситуация развивается хорошо. После достигнутого мирного соглашения местное население принимает нас радушно, в том числе молодежь региона. Обстановка очень спокойная. Тут много людей, которые любят эту часть страны и привязаны к ней», — рассказал военнослужащий.

Также в настоящее время на территории большого полицейского участка Аль-Ядуды продолжает работать Центр по урегулированию статуса боевиков и сдаче оружия, организованный при посредничестве ЦПВС РФ. Там согласившиеся на мирную жизнь боевики, не совершившие тяжких преступлений во время конфликта, могут получить документы, необходимые для их интеграции в сирийское общество. В этом случае власти прощают им предыдущую антиправительственную деятельность.

Федеральное агентство новостей /

Военное обострение в Деръа началось в конце июля. Поводом для него стала серия арестов местных преступников, причастных к грабежам, похищениям и убийствам. В ответ на действия правоохранителей, соратники задержанных подняли вооруженное восстание и взяли под контроль район Деръа аль-Балад. В свою очередь Сирийская Арабская Армия взяла боевиков в окружение, а сотрудники ЦПВС РФ оперативно организовали переговоры, позволившие начать реализацию мирной инициативы.