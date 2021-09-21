В Волгограде авиакомпанию оштрафовали после отмененного рейса

Волгоград, 21 сентября. Авиаперевозчик-лоукостер отменил рейс в Санкт-Петербург из-за плохих погодных условий. После этого Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров отмененного рейса, сообщает «Волгоградская правда». В Санкт-Петербург должно было полететь 180 человек, однако авиакомпания «Победа» отменила рейс по причине неблагоприятной погоды.

«Авиакомпания не организовала для пассажиров предоставление напитков, горячего питания и прочих услуг, — сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре. — В адрес руководителя компании внесено представление. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям законодательства».

На авиаперевозчика наложен штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее ФАН рассказывал об акции авиакомпании «Аэрофлот». Она начислила «мили вакцинации» более чем 6000 пассажиров.