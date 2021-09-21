Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 18:26
18:25
Весь мир
Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
18:25
Весь мир
В Колумбии убили пятерых общественных лидеров за один день
18:24
Общество
Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе
18:24
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
18:22
Происшествия
В Подмосковье грудничок из-за халатности матери получил перелом основания черепа
18:22
Происшествия
Пермский стрелок может быть парализован из-за ранения в спину
18:21
Весь мир
Эфиопия откроет завод по сборке российских автомобилей LADA
18:21
Политика
ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
18:20
Происшествия
Суд вынес приговор экс-мэру Майкопа по делу о мошенничестве
18:20
Армия
Гутерреш предложил запретить оружие, убивающее людей без участия другого человека
Все новости

В Волгограде авиакомпанию оштрафовали после отмененного рейса
Общество
В Волгограде авиакомпанию оштрафовали после отмененного рейса
 / 

Волгоград, 21 сентября. Авиаперевозчик-лоукостер отменил рейс в Санкт-Петербург из-за плохих погодных условий. После этого Волгоградская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров отмененного рейса, сообщает «Волгоградская правда». В Санкт-Петербург должно было полететь 180 человек, однако авиакомпания «Победа» отменила рейс по причине неблагоприятной погоды.

«Авиакомпания не организовала для пассажиров предоставление напитков, горячего питания и прочих услуг, — сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре. — В адрес руководителя компании внесено представление. В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям законодательства».

На авиаперевозчика наложен штраф в размере 20 000 рублей.

Ранее ФАН рассказывал об акции авиакомпании «Аэрофлот». Она начислила «мили вакцинации» более чем 6000 пассажиров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Волгограде авиакомпанию оштрафовали после отмененного рейса
нарушение прокуратура рейс штраф отмена авиаперевозчик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru