Китай на прицеле. Альгис Микульскис о новом военном альянсе

США, Австралия и Великобритания объединились в новую военно-политическую структуру — альянс AUKUS. Нетрудно догадаться, что основной мишенью этого блока станет Китай. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале пробует разобраться, как изменится мир после создания очередного союза англосаксов.

О создании трехстороннего оборонного альянса AUKUS было объявлено 15 сентября. Австралия, США и Великобритания заключили договор о военном партнерстве. Первым крупным шагом нового союза станет строительство атомного подводного флота для Канберры.

Пока что глобальные перемены, связанные с появлением новой структуры, ощутила на себе только Франция, чья компания Naval Group внезапно осталась без контракта на постройку для Австралии дизель-электрических подлодок. Однако потеря судостроительной корпорацией 66 млрд долларов — не самое главное, что может привнести в существующую архитектуру международной безопасности AUKUS.

Англосаксонский мир, изрядно подмочив свою репутацию в бесславной афганской авантюре, похоже, решил начать процедуру возврата себе роли мирового гегемона. Причем делать он это собирается без оглядок на мнения европейских политиков — интерес к Европе у США угасает и в Вашингтоне решили перелицевать список главных союзников. Теперь его возглавит Британия.

Возникает резонный вопрос — а зачем? Зачем Австралии атомный подводный флот без ядерного оружия, конечно, но, как говорится, лиха беда начало? Зачем это демонстративное унижение Франции? Ответ, как мне кажется, тут один. Он лежит на поверхности — Китай.

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То, что с некоторых пор Пекин стал главным геостратегическим соперником Америки, не секрет. И теперь стало абсолютно ясно, что в этом противостоянии Вашингтон решил сделать ставку на военную силу — свою и своих верных вассалов. Европа воевать с Поднебесной не хочет, Европа хочет жить мирно, но подобное положение вещей является для США нетерпимым. По этой-то причине давно ни на что не способный Старый свет и отставлен в сторону, а Вашингтон перенацелил свое внимание на Австралию и Соединенное Королевство. Кстати, теперь Brexit уже не выглядит чем-то неожиданным…

Скорее всего, в ближайшей перспективе зоной обострения американо-китайских отношений станет Южно-Китайское море, на которое «завязаны» основные торговые маршруты Пекина. Однако не стоит сбрасывать со счетов и еще одну болевую точку — Тайвань, вопрос которого американцы вновь упорно втаскивают в мировую политическую повестку, а корабли их ВМС все чаще нарушают морские границы Китая в районе Тайваньского пролива.

Китай, разумеется, не оставляет без ответа все эти выходки Штатов, продолжая развивать флот и усиливая военное присутствие в районе мятежного острова.

Не стоит забывать и о том, что новое антикитайское военное партнерство — далеко не первое. Параллельно с ним существует еще и такой блок, как Quad, — союз США, той же Австралии, Японии и Индии. Однако там есть определенные проблемы. Например, Индия очень осторожна в вопросах, связанных с Китаем, а Япония и вовсе номинально не имеет армии, роль которой выполняют так называемые «силы самообороны». AUKUS эти моменты нивелировал, став сугубо англосаксонской организацией, не зависящей от мнения «цветных» соучастников. В то же время и от Quad Белый дом отказываться не собирается. Уже 24 сентября в Вашингтоне запланирована первая очная встреча лидеров этой четверки.

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Реакция Пекина на создание еще одного военного блока пока что сдержанная и ограничивается лишь призывами к Канберре перестать мыслить категориями холодной войны. Но и то, что Австралия, пойдя на поводу у Соединенных Штатов, становится потенциальной целью для ядерного удара — теперь не фантазия, а факт. К тому же ее атомные подводные лодки, являющиеся перспективными носителями оружия массового поражения, очень плохо вписываются в положения «Договора о нераспространении…»

Что же касается прочих региональных игроков, то их мнение наиболее полно отразил глава малайзийского Аналитического центра новой инклюзивной Азии Онг Ти Кит, заявивший в интервью информационному агентству «Синьхуа» следующее:

«Трехстороннее партнерство в сфере безопасности AUKUS, о создании которого недавно объявили США, Великобритания и Австралия, может дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, разжечь гонку вооружений и привести к ядерному распространению».

Как бы там ни было — альянс создан, событие это стало самым громким в мире за последние дни, а дипломатический скандал, разразившийся сразу на трех континентах, будет забыт еще не скоро. И ладно бы все обошлось одним этим скандалом — так ведь не обойдется. Последствия появления AUKUS видны пока не явно, но ничего хорошего миру они совершенно точно не принесут. Еще одна коллективная «военная машина», столь явно направленная на противодействие ядерному Китаю, может и не включится на полную мощность, но само ее наличие вызывает у здравомыслящих людей определенную тревогу. Тем более, что люди в Пекине сидят, судя по всему, решительные и не склонные оставлять без ответов подобные агрессивные вызовы.

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