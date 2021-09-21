Более 192 тысяч человек проголосовали на зарубежных участках во время выборов в Госдуму

Москва, 21 сентября. Более 192 тысяч человек проголосовали на иностранных участках во время парламентских выборов в России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что угроз безопасности на зарубежных участках не было зафиксировано.

Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Дистанционное голосование было доступно в семи субъектах страны, а за избирательным процессом следили около 250 тысяч наблюдателей.

Ранее сообщалось, что Россия заставит Вашингтон ответить за попытку вмешаться в выборы. Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США объяснений по поводу кибератак, которые были совершены на ЦИК и систему онлайн-голосования.