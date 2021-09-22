Индия не верит в столкновение цивилизаций с Китаем

Через десять лет Индия станет четвертой по величине экономикой мира; Нью-Дели укрепляет дружбу с Францией на фоне ухудшения отношений Парижа с США и Австралией; Китай наращивает военную инфраструктуру в спорных районах вдоль индийской границы; Джон Керри прибыл в Нью-Дели с визитом, чтобы обсудить проблемы сотрудничества в области климата; министр иностранных дел Саудовской Аравии и его индийский коллега С. Джайшанкар обговорили проблемы регионального развития после изменения ситуации в Афганистане — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

К 2050 году Индия станет третьим крупнейшим импортером в мире

В последнем обзоре, опубликованном Министерством международной торговли Великобритании, сказано, что с увеличением среднего класса и его расходов к 2025 году Индия станет третьим по объему импортером в мире. Пока страна занимает восьмое место и собирается занять четвертое к 2030 году.

«Предполагается, что вес США и ЕС в большинстве секторов импорта к 2030 году снизится. Растущая покупательная способность среднего класса Азии обусловливает подъем спроса на импорт. Перемены особенно заметны в таких отраслях, как продукты питания, путешествия и цифровые услуги, поскольку многочисленное и богатое население в Индо-Тихоокеанском регионе будет потреблять больше дискреционных товаров и сервисов», — утверждают составители отчета.

Центр экономической тяжести десятилетиями смещался на восток, и это изменило структуру торговых отношений. Ожидается, что в период с 2019 по 2050 год 56% роста всемирной экономики будет давать Индо-Пацифика, по сравнению с 25% Европейского союза и Северной Америки вместе взятых.

Основной движущей силой этого сдвига остается Китай, который через десять лет займет пальму первенства как самая большая экономика планеты. Он уже вытеснил Соединенные Штаты по паритету покупательной способности (ППС) (который учитывает разницу в местных ценах) в середине 2010-х. К 2030 году на эти государства будет приходиться около 22% мирового ВВП.

India to be 3rd largest importer by 2050: UK report



The world’s centre of economic gravity has been shifting eastward for decades due to the rapid growth in Indo Pacific, causing trade patterns to shift as it moves.https://t.co/mlJosSyyWH — 卐 (@Kishandev_) September 20, 2021

Авторы доклада прогнозируют, что к 2050 году Индия выйдет на третью позицию в рейтинге экономик мира, сразу после Китая и США, с долей 6,8% в мировом ВВП. В настоящее время она занимает пятое место. По прогнозам, к 2030 году валовой внутренний продукт Индии превысит ВВП Германии, и она станет четвертой по величине экономикой мира.

Встреча министров иностранных дел Индии и Франции

Министры иностранных дел Индии и Франции Субраманьям Джайшанкар и Жан-Ив Ле Дриан встретятся в Нью-Йорке перед саммитом стран QUAD. Мероприятие приобрело особое значение после того, как французский лидер Эммануэль Макрон отозвал послов из Канберры и Вашингтона в знак протеста против сделки между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией (AUKUS) по снабжению островного государства флотом из по меньшей мере восьми атомных подводных лодок. Из-за этого было разорвано соглашение с французской государственной военно-морской группой на поставку 12 обычных дизель-электрических подлодок.

AUKUS — еще один союз для противодействия Китаю, который быстро модернизирует и расширяет оборонные возможности. Пекин планирует увеличить количество своих атомных субмарин с 13, которыми он владеет сейчас, до 35 в следующие 15 лет.

Франция является одним из важных стратегических партнеров Индии в Индо-Тихоокеанском регионе. Они разделяют позицию по проблеме Афганистана, где Макрон проводит жесткую линию в отношении талибов. Париж, который поставляет правительству Наредры Моди истребители Rafale, прочно связан с Индией в космической и гражданской ядерной отраслях.

"Discussed recent developments in the Indo-Pacific and #Afghanistan with my friend FM @JY_LeDrian._Looking forward to our New York meeting," Jaishankar tweeted. — INDIA NARRATIVE (@india_narrative) September 19, 2021

Следуя традиционной индийской политике неприсоединения, Джайшанкар постарается закрепить отношения с Францией, в то время как у нее возникли проблемы с двумя другими участниками Четверки.

Китай и Индия в кулуарах саммита ШОС

Китай не должен рассматривать наши отношения через призму своих связей с другими государствами, подчеркнул министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в беседе со своим китайским коллегой Ван И, когда они встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Таджикистана.

Министры обсудили продолжающееся тупиковое положение на Линии фактического контроля в Ладакхе, из-за которого отношения двух держав находятся на низком уровне.

В заявлении МИД Индии говорится:

«Обе стороны согласились с тем, что продление существующего состояния не отвечает ничьим интересам. Поэтому необходимо взаимно работать над скорейшим решением остающихся вопросов..., полностью соблюдая соглашения и протоколы».

Джайшанкар отметил, что «солидарность Азии» зависит от примера, подаваемого индийско-китайскими отношениями. Официальные лица вскоре проведут 13-й раунд военных переговоров для урегулирования противостояния на общей границе.

Ситуация обострилась в апреле прошлого года, когда Китай вторгся на подконтрольную Индии территорию. Это привело к стычке в долине Галван, в которой погибло 20 индийских и по меньшей мере четыре китайских солдата. К настоящему моменту разъединение войск в ряде районов уже завершено, но на отдельных участках процесс еще не окончен. Впервые были созданы временные «буферные зоны», чтобы избежать дальнейших инцидентов насилия.

Dr.@Swamy39 ji,

India, China should focus on ‘normalised management’ of border: Wang Yi to MEA S. Jaishankar at SCO https://t.co/ZqzCPE8hbh — ???????? Gurudath Shetty Karkala ???????? (@GurudathShettyK) September 17, 2021

Встреча министров состоялась через два дня после того, как начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават заявил, что стране следует готовиться к борьбе на обоих фронтах — с Китаем и Пакистаном. Он также предсказал цивилизационный конфликт между исламским миром в союзе с Пекином и Западом в альянсе с Индией. В противовес комментариям Равата Джайшанкар подтвердил Ван И, что не верит в «теорию столкновения цивилизаций».

Китай строит десять новых авиабаз вдоль Линии фактического контроля

Пока уже который месяц тянутся переговоры об окончательном разъединении китайских и индийских войск на спорных участках границы в Ладакхе, Китай укрепляет свои позиции. По сообщениям СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности, Пекин построил по меньшей мере десять новых авиабаз вдоль Линии фактического контроля (ЛФК) в Ладакхе, Уттаракханде и Аруначал-Прадеше, помимо обновления своих старых аэродромов вблизи границы.

Возможно, Китай хочет установить в регионе новый статус-кво, заявив, что ему принадлежит территория, оккупированная с мая прошлого года. Со своей стороны, Индия провела на ЛФК зеркальное развертывание: туда были переброшены дополнительные войска, артиллерия и боевые машины пехоты; проводится регулярное воздушное наблюдение. Нью-Дели строит 73 дороги оперативного значения, но работа идет гораздо более медленными темпами по сравнению с расширением военной инфраструктуры в соседней стране.

China builds 10 new airbases along the Line of Actual Control - reportic https://t.co/LPj9u9mcS7 — Reportic (@Reporticdotin) September 20, 2021

Министр иностранных дел Саудовской Аравии находится в Индии с визитом

Близкие союзники Индии на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия и ОАЭ — обеспокоены активной ролью, которую играют Катар, Турция и Пакистан во взаимодействии с режимом радикальных исламистов в Кабуле.

На прошедшей неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд прибыл в Нью-Дели. Он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди и своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром для проведения двусторонних переговоров по целому ряду вопросов, включая ситуацию в Афганистане после захвата власти «Талибаном»1 (запрещено в РФ).

H.H. Prince Faisal Bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, arrived in New Delhi today evening. pic.twitter.com/zcN88SELsV — Arindam Bagchi (@MEAIndia) September 18, 2021

Визит проходит через несколько дней после того, как принц Фейсал бин Фархан выступил в поддержку талибов, выразив надежду, что временное правительство поможет достичь стабильности и преодолеть насилие и экстремизм. Он подчеркнул, что Эр-Рияд поддержит «выбор афганского народа в отношении будущего».

Однако существуют глубинные проблемы безопасности, связанные с возникновением средневекового теократического государства Афганистан и его связями с глобальной сетью радикальных исламистов, поддерживаемыми талибами. Вполне вероятно, что эти вопросы будут включены в переговоры саудовского принца с индийскими лидерами.

Пока что первенство в дипломатических контактах с новой афганской властью взял на себя Катар. Более широкое мировое сообщество не спешит узаконивать бывших повстанцев в качестве признанных правителей страны. В своем выступлении на пленарном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в начале этой недели премьер-министр Индии говорил об усилении радикализации, которая стала самой большой проблемой для мира, безопасности и дефицита доверия в регионе. Нарендра Моди отметил, что недавние события в Афганистане особенно четко показали эту проблему.

США и Индия активизируют сотрудничество в области климата

На прошедшей неделе посланник США Джон Керри посетил Нью-Дели, чтобы обсудить усилия Индии по смягчению последствий изменения климата. Переговоры были посвящены финансированию и технологической поддержке, а также тому, как Вашингтон может помочь своему азиатскому партнеру расширить деятельность по внедрению возобновляемых источников энергии. Поездка Керри подчеркнула, что подобное сотрудничество становится значимой частью отношений между США и Индией, несмотря на то, что его затмевает быстрорастущее оборонное партнерство.

Администрация Джо Байдена сделала климат главным направлением внешней политики, а Индия входит в число наиболее чувствительных к последствиям климатических изменений стран в мире. Риски усугубляются зависимостью экономики от сельского хозяйства и густонаселенностью прибрежных районов. Американская Международная финансовая корпорация развития, созданная в 2019 году, уже инвестировала почти 300 млн долларов в четыре проекта по солнечной энергетике в Индии.

Photos: US Envoy For Climate John Kerry 2 Day Visit To Indiahttps://t.co/xx2pD2fJEc — Oneindia News (@Oneindia) September 13, 2021

Нынешний визит Керри положил начало нескольким инициативам, например, новым двусторонним действиям в области климата и диалогу по мобилизации финансов. Сотрудничество может получить дополнительный импульс благодаря Четырехстороннему альянсу по вопросам безопасности, известному как Четверка, которая проведет первую личную встречу своих лидеров на следующей неделе. Изменение климата является важным приоритетом для всех четырех участников — Канберры, Нью-Дели, Вашингтона и Токио, и одна из трех рабочих групп Четверки сосредоточена на климате.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.