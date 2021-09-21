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Избитый букетом актер Театра на Таганке прокомментировал инцидент со зрительницей

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:43
Общество
Избитый букетом актер Театра на Таганке прокомментировал инцидент со зрительницей
instagram.com  /  @matr3wka

Москва, 21 сентября. Актер Театра на Таганке Антон Ануров высказался об инциденте со зрительницей, которая несколько раз ударила его букетом после спектакля «Вишневый сад».

Премьера постановки по пьесе Антона Чехова состоялась в апреле. Ануров играет в спектакле лакея Яшу. В постановке задействованы Ирина Апексимова, Александр Резалин, Дарья Верещагина и другие артисты.

Новый показ «Вишневого сада» прошел в Театра на Таганке 20 сентября. После выступления актеры вышли на поклон, во время которого к Анурову подошла блондинка из зала с цветами в руках. Однако девушка не подарила букет артисту, а несколько раз ударила его.

Инцидент со зрительницей попал на видео, которое опубликовали в Сети. Пользователи тут же предположили, что девушка является бывшей возлюбленной Анурова или же актрисой, оставшейся без роли. Однако избитый букетом актер не подтвердил ни одну из этих версий.

«Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку. Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли?!» — предположил артист в комментарии «Собеседнику».

Видео с бьющей Анурова зрительницей опубликовала в Instagram солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина. Певица даже сначала подумала, что это часть спектакля.

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