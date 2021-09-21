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Политолог Марков указал на выгоду России от конфликта между ЕС и США из-за подлодок

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:40
Политика
Политолог Марков указал на выгоду России от конфликта между ЕС и США из-за подлодок
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Москва, 21 сентября. Ссора Евросоюза (ЕС) с США из-за соглашения AUKUS играет на руку России, заметил политолог Сергей Марков.

США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве AUKUS, из-за которого Канберра разорвала крупнейший контракт с Францией о поставках подводных лодок на 66 миллиардов долларов. Париж назвал этот шаг предательством, а страны Евросоюза поддержали мнение французской стороны.

Политолог Марков заметил, что любые конфликты между США и ЕС несут пользу для России.

«США и ЕС "атакуют" Россию по всем фронтам. <…> Если нам удастся разбить и уменьшить это единство, это снизит давление на Россию», — подчеркнул эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

Более того, простые россияне тоже могут заработать на ссоре между Брюсселем и Вашингтоном, убежден политолог.

«Конфликт между США и ЕС — это деньги в карман каждой российской семье», — сказал Сергей Марков.

Такое развитие событий приведет к тому, что россияне начнут зарабатывать больше, а «давление» со стороны иностранных сил уменьшится, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что ЕС потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией. Также в Париже уточняли, что переговоры Евросоюза и Австралии о свободной торговле вряд ли продолжатся, так как после отказа от поставок от подводных лодок доверие к стране подорвано, передавала НСН.

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россия сша евросоюз франция
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