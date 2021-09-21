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Эмин потратил 250 млн долларов на курорт на берегу Каспийского моря
Шоу-бизнес
Эмин потратил 250 млн долларов на курорт на берегу Каспийского моря
instagram.com  /  @eminofficial

Москва, 21 сентября. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов вложил несколько миллионов долларов в азербайджанский курорт на берегу Каспийского моря.

Артист пришел на вечеринку в честь открытия ресторанной сети юмориста Гарика Харламова. В разговоре с журналистами издания «Москва-Баку» он рассказал, как продвигается его проект в Азербайджане. По словам Эмина, на курорт SeaBreeze он потратил 250 миллионов долларов. Певец ранее говорил, что готов вложить более 2 миллиардов долларов в развитие курортного комплекса, расположенного на берегу Каспия.

Строительство SeaBreeze началось в 2005 году. Комплекс включает в себя жилую и коммерческую недвижимость. На территории расположены отели, рестораны, торговые комплексы и социальная инфраструктура.

В конце лета Эмин Агаларов сообщил о сложном финансовом положении торговых центров компании Crocus Group на фоне пандемии коронавируса. По его словам, корпорация начала терпеть многомиллионные убытки.

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Эмин бизнес курорт
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