Иран перебрасывает бронетехнику к северо-западным рубежам

Тегеран, 21 сентября. Иран перебрасывает военную технику к северо-западным границам, о чем сообщили ряд СМИ и пользователи социальных сетей. По имеющейся информации, в этом районе развернуты подкрепления из состава 16-й танковой дивизии, дислоцирующейся в городе Казвин, а также два ракетных дивизиона. Приграничные территории постоянно контролируются с применением БЛА, а отвечающие за этот регион войска ПВО приведены в повышенную степень боевой готовности.

????The air defense systems of western & northwestern #Iran is on full alert! Iranian Armed Forces deployed the 16th Armored Division of Qazvin, Imam Zaman Mechanized Brigade, the 231st Assault Brigade, the Sarollah Division & 2 missile battalions on the borders w/Azerbaijan. 1/3 pic.twitter.com/XZPdM9IRIB — AJ News Club (@ajnewsclub) September 19, 2021

Вероятно, это стало ответом на проведение совместной тренировки спецназа «Нерушимое братство-2021» в районе Нахичевань с участием ВС Азербайджана и Турции. Ранее протест иранской стороны вызвали гораздо более крупные учения под наименованием «Три брата-2021», на которое также были приглашены пакистанские военнослужащие. Это мероприятие затронуло акваторию Каспийского моря, что являлось нарушением конвенции о его правовом статусе.

در پی گنده گویی عده ای از نمایندگان جاهل و نادان عرق خواران باکو‌ درپی تغییر ژئوپلتیک درشمال غرب کشور، اعزام یگان های توپخانه ای زرهی نیروهای مسلح کشورمان به مرز شمال غرب کشور،جابحای حتی یک سنگ در مرز شمال غرب کشور خط قرمز ایران و‌پایان کشور های جعلی درشمال غرب کشورایران خواهدبود pic.twitter.com/GMmF0GsvOB — h.babaei (@Babaei10) September 19, 2021

Еще одной причиной могло стать обострение отношений между двумя республиками из-за препятствий, которые азербайджанские пограничники создают для проезда иранских фур по дороге между армянскими городами Горис и Капан. Если ранее солдаты просто контролировали маршрут, то в последнее время они начали останавливать грузовые автомобили, в первую очередь из Исламской Республики, и требовать выплаты таможенных пошлин. Баку, указывая на то, что этот путь проходит по его территории, при этом сослался на положения своего налогового законодательства.

انهدام ۴ مقر گروهک‌های ضدانقلاب در شمال عراق



جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمال‌غرب کشور:

????چهار مقر گروهک‌های ضد انقلاب در پاسخ به تحرکات این گروه‌ها در جدار مرزی کشورمان با شمال عراق با گلوله‌های هوشمند مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شد.

???????? pic.twitter.com/QVoNNvccNm — سید احمد (@father1347) September 20, 2021

Помимо этого, не снижается напряженность и на границе с Иракским Курдистаном, где базируются сепаратистские курдские группировки, выступающие против Ирана. За последние недели Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже неоднократно наносил артиллерийские удары по позициям боевиков на иракской территории. При этом Тегеран обвинил Багдад в том, что он не предпринял никаких мер по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирования и заявил, что в таком случае начнет действовать сам.

Последний раз иранские войска атаковали курдские группировки 20 сентября с применением ракет и корректируемых артиллерийских снарядов. По сообщению командования КСИР, были уничтожены четыре объекта боевиков, находившиеся в непосредственной близости от иранской границы.