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Иран перебрасывает бронетехнику к северо-западным рубежам
Весь мир
Иран перебрасывает бронетехнику к северо-западным рубежам
wikipedia.org  /  M-ATF / CC BY-SA 3.0

Тегеран, 21 сентября. Иран перебрасывает военную технику к северо-западным границам, о чем сообщили ряд СМИ и пользователи социальных сетей. По имеющейся информации, в этом районе развернуты подкрепления из состава 16-й танковой дивизии, дислоцирующейся в городе Казвин, а также два ракетных дивизиона. Приграничные территории постоянно контролируются с применением БЛА, а отвечающие за этот регион войска ПВО приведены в повышенную степень боевой готовности.

Вероятно, это стало ответом на проведение совместной тренировки спецназа «Нерушимое братство-2021» в районе Нахичевань с участием ВС Азербайджана и Турции. Ранее протест иранской стороны вызвали гораздо более крупные учения под наименованием «Три брата-2021», на которое также были приглашены пакистанские военнослужащие. Это мероприятие затронуло акваторию Каспийского моря, что являлось нарушением конвенции о его правовом статусе.

Еще одной причиной могло стать обострение отношений между двумя республиками из-за препятствий, которые азербайджанские пограничники создают для проезда иранских фур по дороге между армянскими городами Горис и Капан. Если ранее солдаты просто контролировали маршрут, то в последнее время они начали останавливать грузовые автомобили, в первую очередь из Исламской Республики, и требовать выплаты таможенных пошлин. Баку, указывая на то, что этот путь проходит по его территории, при этом сослался на положения своего налогового законодательства.

Помимо этого, не снижается напряженность и на границе с Иракским Курдистаном, где базируются сепаратистские курдские группировки, выступающие против Ирана. За последние недели Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже неоднократно наносил артиллерийские удары по позициям боевиков на иракской территории. При этом Тегеран обвинил Багдад в том, что он не предпринял никаких мер по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирования и заявил, что в таком случае начнет действовать сам.

Последний раз иранские войска атаковали курдские группировки 20 сентября с применением ракет и корректируемых артиллерийских снарядов. По сообщению командования КСИР, были уничтожены четыре объекта боевиков, находившиеся в непосредственной близости от иранской границы.

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