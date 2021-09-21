Работающим пенсионерам повысят заработную плату

В обществе появилась тенденция к повышению зарплаты работающим пенсионерам. По данным опросов hh.ru, 53% работодателей готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста.

Существует несколько причин такого интереса к кандидатам, например, ситуация на рынке, которая сложилась с прошлого года, а именно демографическая яма. В компаниях все больше отмечают сильные стороны сотрудников пенсионного возраста. Сюда относятся: заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, большой опыт работы, широкий круг профессиональных связей и при этом нередко скромные запросы по зарплате. Подробнее рассказывает LIFE.

Также в этом году на рынке труда случился дефицит кадров по целому ряду направлений. Дошло до того, что на работу в сфере строительства, например, призывали не только работающих, но и неработающих пенсионеров. Появилось много вакансий, которые некем было заполнить. К тому же требовались квалифицированные специалисты с опытом. В результате отношение к сотрудникам в возрасте стало меняться. Сейчас в ряде профессий они могут зарабатывать значительно больше, чем их молодые коллеги. Работодатели стали больше ценить эффективность и работу на результат.

«Сейчас возрастные специалисты с опытом работы на одном месте от шести лет становятся более востребованными на рынке. Так, в 2019 году количество вакансий на hh.ru с длительным стажем составило 115 тысяч, в 2020 году — 118 тысяч, только за первые восемь месяцев 2021-го — уже 100 тысяч», — рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал еще об одной тенденции на рынке труда, а именно стабилизации уровня зарплат. Тем сотрудникам, которых нанимают сейчас, предлагают большую оплату труда по сравнению с коллегами, которые остаются работать на том же месте. По его словам, этот показатель говорит о том, что начались восстановительные процессы в экономике. После критического провала в прошлом году постепенно оплата труда начинает выходить на докризисный уровень.

Он уверен, что тяжелее, чем в прошлом году, бизнесу уже не будет, а значит, можно рассчитывать на адаптацию к новым реалиям и стабилизацию положения с оплатой труда. Кроме того, считает экономист, Россия лучше, чем другие страны, прошла пик пандемии.

«Работающих пенсионеров ждут в строительстве и проектировании, особенно профильных специалистов. Проблема в том, что после отъезда мигрантов из-за пандемии освободились не только вакансии для неквалифицированных рабочих, но и ряд других мест — от узких строительных специалистов и прорабов до картографов, специалистов по архитектуре, домостроению. При этом темпы строительства в стране растут, свободных рабочих мест становится больше. Поэтому наибольшая потребность в кадрах на текущий момент — именно в этой сфере», — рассказал ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, также есть большой спрос на специалистов по ЖКУ — сантехников, плотников, электриков. Здесь узким специалистам однозначно есть из чего выбирать, но зачастую работа как самозанятому гораздо выгоднее официального трудоустройства в управляющей компании.

Зарплаты от 155 тыс. рублей в 2021 году чаще всего предлагают сотрудникам с опытом работы от шести лет в таких отраслях, как строительство и недвижимость, производство, сельское хозяйство, бухгалтерия, управленческий учет и медицина, фармацевтика.

Как сообщает hh.ru, сегодня почти все сферы, которые рассматривают кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста, испытывают острый дефицит кадров. Людей не хватает в страховании, строительстве, медицине, науке, бухгалтерии и образовании.

«Чаще всего работники пенсионного возраста выполняют административно-обслуживающие функции, задействованы в сфере производства или бухгалтерии. Также они занимаются консультированием, закупками и логистикой. Реже трудятся в кадрах, юридических отделах или маркетинге», — отметила Мария Игнатова.

В меньшую сторону размер зарплаты у пенсионеров от остальных сотрудников различается лишь в каждом десятом случае. Почти 70% работодателей, по словам Марии Игнатовой, отметили, что зарплаты специалистов в возрасте точно такие же, как и у других.

Более 100 000 вакансий на «Авито» для соискателей пенсионного и предпенсионного возраста со всей страны представлены в сфере продаж. Наиболее востребованными являются продавцы в продуктовых магазинах с заработной платой от 40 тыс. рублей и продавцы-консультанты с зарплатой от 35 тыс. рублей в месяц. Больше всего платят продавцам-кассирам в крупных ТРЦ — до 83 тыс. рублей, а также продавцам-поварам в кафе и ресторанах — до 100 тыс. рублей при работе по графику 5/2 или 2/2.

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