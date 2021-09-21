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Посольство России считает недопустимым заявление МИД Британии о выборах в Госдуму
Политика
Посольство России считает недопустимым заявление МИД Британии о выборах в Госдуму
Федеральное агентство новостей

Лондон, 21 сентября. Российское посольство в Лондоне считает недопустимыми заявления Великобритании о выборах в Государственную думу, сообщили в дипломатическом представительстве РФ.

В опубликованном британским МИД сообщении сказано, что прошедшие в России выборы депутатов Госдумы являются «шагом назад от демократических свобод».

Как стало известно ранее, голосование на думских выборах России завершилось в Лондоне. На избирательном участке в британской столице проголосовали 1504 россиянина. Выборы в Государственную думу в Лондоне прошли в штатном режиме. Во время процедуры голосования серьезных нарушений зафиксировано не было.

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