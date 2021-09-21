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Палата представителей вынесла вотум недоверия переходному правительству Ливии
Весь мир
Палата представителей вынесла вотум недоверия переходному правительству Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 21 сентября. Ливийская Палата представителей большинством голосов вынесла вотум недоверия переходному Правительству национального единства (ПНЕ), которое возглавляет Абд аль-Хамид Дабиба.

Согласно заявлению пресс-секретаря парламента Абдаллы Блехека, за такое решение выступили 89 депутатов из 113, что превысило кворум на закрытом заседании 21 сентября. Днем ранее законодательный совет прервал очередную сессию, чтобы обсудить вопрос о лишении доверия ПНЕ, постановив сформировать комитет для расследования ряда соглашений, поручений и указов, принятых исполнительными властями по ряду вопросов.

Палата представителей назначит также специальную комиссию для изучения Закона №10 от 2014 года о парламентских выборах и необходимых поправок к нему. Ожидается, что результаты представят на следующей неделе.

Несколькими днями ранее спикер Агила Салех сообщил, что 45 депутатов подали прошение о лишении ПНЕ доверия на основании проведенного ранее допроса членов кабмина. Он добавил, что статья 194 внутреннего регламента предусматривает, что для вынесения решения по данному вопросу такое заявление должны представить не менее четверти депутатов парламента.

Отношения между Палатой представителей и кабинетом министров остаются натянутыми после того, как последний обвинил совет в препятствовании его работе и утверждению общего бюджета на 2021 год. Парламентарии же полагают, что представленные финансовые расходы несоизмеримы с периодом, на который они рассчитаны.

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