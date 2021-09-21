Родственники рассказали ФАН о погибшей при стрельбе в Перми Александре Моховой

В результате вооруженного нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет 20 сентября погибло 6 человек, почти 30 получило различные травмы. Сам стрелок по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Одной из погибших оказалась студентка химического факультета Пермского государственного университета Александра Мохова. Ей было всего 20 лет.

ФАН удалось пообщаться с близкой родственницей Саши, которая согласилась рассказать нам подробности ее жизни.

«Эта семья мне очень близка. Я вышла второй раз замуж, и Саша — внучка моего мужа. Девочка была очень развитая не по годам, хорошая, добрая. В школьные годы занималась тхэквондо. Как только она поступила в университет — ее сразу выбрали старостой группы», — рассказала ФАН Фаина Сидорова, родственница Александры Моховой.

Фаина Николаевна рассказала, что сразу, как узнала о трагедии, позвонила тете девушки, которая находилась в глубоком шоке от произошедшего. Сегодня несколько раз звонила и маме погибшей девочки, но у нее срабатывает автоответчик.

«Я сама на даче, приехать не могу — живность не с кем оставить. Вы знаете, семья-то очень хорошая, большая: мама, папа и трое детей. У Саши, получается, есть старшая сестра и младший брат. Мама работает бухгалтером, а папа — инженер-конструктор на заводе», — поделилась с ФАН Фаина Сидорова.

Со слезами в голосе Фаина Николаевна продолжает рассказ о девочке:

«Да какие могут быть эмоции здесь, слов нет».

Информации о том, когда пройдет прощание, пока тоже нет. Хорошо с погибшей девушкой был знаком и родной внук нашей собеседницы Артур Козловский. Они знакомы уже более 15 лет, так как семьи породнились, когда Саше исполнилось 4 года.

«Я очень давно не виделся с Сашей. Но могу сказать, что она всегда была очень радостным человеком, светлым. Я даже не знаю, что добавить, у меня на самом деле просто нет слов», — рассказал ФАН Артур.

А еще — «фишкой» Саши было то, что она всегда любила радовать своих близких, часто делала приятные сюрпризы и очень любила готовить торты.

«Помню, у меня муж лежал в больнице, у него был обширный инфаркт. Я приехала с дачи домой — Саша была со мной рядом. Она неделю от меня не отходила буквально. Поддерживала меня… Добрая-добрая девочка такая. А маленькая была — такая милая, пухленькая, всегда с улыбкой на лице», — добавляет Фаина Сидорова.

Ранее ФАН писал, что от рук пермского стрелка погибла известный в городе медик. Маргарита Энгаус пришла в университет со своим внуком-школьником на экскурсию. Женщине было 66 лет, около 40 из них она работала врачом. Коллеги погибшей потрясены произошедшими событиями.