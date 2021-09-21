Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети

Москва, 21 сентября. Трейлер документальной кинокартины «Нас других не будет», рассказывающей об актере и режиссере Сергее Бодрове — младшем, опубликовали в Сети. Лента открыла фестиваль «Кинотавр».

Режиссером фильма, премьера которого состоялась 18 сентября в Сочи, выступил Петр Шепотинник. В документальную картину вошли ранее не обнародованные интервью Бодрова-младшего, а также режиссера Алексея Балабанова, который создал фильмы «Брат» и «Брат-2», по-настоящему прославившие актера. В ленте «Нас других не будет» звучит музыка Вячеслава Бутусова.

Московская премьера фильма пройдет 5 октября в кинотеатре «Художественный». Кроме того, 7 октября документалка о Бодрове-младшем выйдет в ограниченный прокат.

Напомним, в сентябре 2002 года съемочная группа во главе с Сергеем Бодровым — младшим работала в горах недалеко от Владикавказа над картиной «Связной». Внезапно в этой местности сошел ледник, накрывший все Кармадонское ущелье. Бодрову и остальным членам команды не удалось спастись. Поскольку тела актера и остальных не были найдены, звезда «Брата» и еще более сотни человек считаются пропавшими без вести.

Ранее актер, спортсмен и общественный деятель Сергей Бадюк назвал «Брат» одним из своих любимейших фильмов. Он отметил, что ему близок характер главного героя ленты Данилы Багрова.