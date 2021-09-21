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Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Лондон, 21 сентября. Принц Чарльз задумался превратить Букингемский дворец в музей. Но королеве Великобритании Елизавете II пришлась не по нраву задумка сына.

Принц Чарльз — первый в очереди на престол. Он задумывается о системе правления и разрабатывает новые законы и правила, которые намерен реализовать в будущем. В частности, он хочет урезать финансирование многих членов королевской семьи. Также у него появилась мысль превратить Букингемский дворец в музей.

Королевская рецензия доступна для посетителей только несколько месяцев в год. При этом гости не могут попасть во многие помещения дворца. Идея герцога Уэльского заключается в том, чтобы снять все ограничения. В частности, по его задумке, посетители смогут посмотреть королевские покои.

По информации издания Page Six, план наследника не понравился королеве Великобритании. Елизавета II раскритиковала эту идею, напомнив, что значит для нее Букингемский дворец.

Принц Чарльз переживает из-за напряженных отношений с младшим сыном. Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл сбежал из Лондона и поселился в США. Они регулярно делают громкие заявления о королевской семье. И это сильно беспокоит герцога Уэльского.

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Елизавета II принц чарльз букингемский дворец
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