В Московском зоопарке впервые поселились краснокнижные муравьеды

В этом году экспозиция столичного зоосада обогатилась четырехпалыми муравьедами. Тамандуа отличаются от сородичей с пятью пальцами неуклюжей походкой «на кулачках». Однако, какими бы забавными не выглядели лапы этих животных, передние конечности муравьедов очень мощны. Своими длинными когтями тамандуа вскрывают термитники и муравейники как консервные банки, а потом при помощи длинного языка вытаскивают свое любимое лакомство — их обитателей.

В зоопарках четырехпалые муравьеды хорошо уживаются в смешанных экспозициях вместе с другими животными, поэтому уроженца немецкого города Крефельд Панчо поселили в вольер с обезьянами саймири. Первое время соседи относились к новому жильцу настороженно. Саймири — очень подвижные, импульсивные животные. Муравьед не проявил к ним абсолютно никакого интереса, он просто занимался своими делами: исследовал помещение, искал корм и осматривал каждую веточку на наличие муравьев.

Прибывшая из бельгийского Антверпена Лола сейчас находится на карантине в отдельном вольере, но вскоре пара воссоединится в новом доме.

Тамандуа ведут преимущественно ночной образ жизни. Из-за длинных когтей четырехпалые охотники за термитами ходят по земле очень медленно и неуклюже, поэтому они много времени проводят на деревьях, цепляясь за ветви когтями и балансируя при помощи длинного хвоста.

Эти животные занесены в Международную красную книгу. Хотя размер диких популяций тамандуа пока не вызывает опасений у ученых, численность четырехпалых муравьедов в природе неуклонно снижается из года в год.