Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились

Москва, 21 сентября. Посольство Туркмении в России опровергло слухи о якобы ухудшении здоровья президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Бердымухамедов находится в коме. Представители посольства посоветовали использовать проверенные источники при освещении событий.

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов вчера по цифровой системе провел расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бердымухамедов ранее проверил работу инфраструктуры в Ахалском велаяте. Во время визита он дал рекомендации по выращиванию овощей.