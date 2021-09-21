Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 15:26
15:19
Общество
Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети
15:19
Общество
Водителей Петербурга предупредили о новых правилах парковки на десятках улиц города
15:18
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
15:15
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
15:13
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
15:10
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться
15:09
Общество
Роман Романенко обратился с открытым письмом к Сергею Собянину
15:09
Весь мир
Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине
15:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
14:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Альметьевске
Все новости

Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:17
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 сентября. Посольство Туркмении в России опровергло слухи о якобы ухудшении здоровья президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Бердымухамедов находится в коме. Представители посольства посоветовали использовать проверенные источники при освещении событий.

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов вчера по цифровой системе провел расширенное заседание кабинета министров, на котором были обсуждены актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрены проекты ряда документов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бердымухамедов ранее проверил работу инфраструктуры в Ахалском велаяте. Во время визита он дал рекомендации по выращиванию овощей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
президент бердымухамедов туркмения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru