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Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:21
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
pixabay.com  /  PD

Москва, 21 сентября. Спад в экономике России, вызванный пандемией COVID-19, полностью преодолен, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, экономика страны полностью восстановилась, несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках. Глава государства подчеркнул, что ВВП вышел на докризисный уровень.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство ожидает рост ВВП по итогам 2021 года на уровне не ниже 4,2%. По словам главы кабмина, динамика экономических показателей РФ становится более устойчивой. Это, в свою очередь, говорит об эффективности принятых властями антикризисных мер, считает Мишустин.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, глобальный ВВП в 2021 году вырастит на 5,7%. При этом в мае организация ожидала роста на 5,8%.

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путин кризис экономика россии пандемия
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