Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 15:26
15:19
Общество
Трейлер открывшего «Кинотавр» документального фильма о Бодрове-младшем появился в Сети
15:19
Общество
Водителей Петербурга предупредили о новых правилах парковки на десятках улиц города
15:18
Общество
Елизавета II раскритиковала идею принца Чарльза превратить Букингемский дворец в музей
15:15
Политика
Слухи об ухудшении здоровья президента Туркмении не подтвердились
15:13
Экономика
Российская экономика полностью преодолела вызванный пандемией спад
15:10
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться
15:09
Общество
Роман Романенко обратился с открытым письмом к Сергею Собянину
15:09
Весь мир
Политолог Тимерман рассказал ФАН о внезапной смене кабинета министров в Аргентине
15:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 21 сентября, праздники, факты, люди
14:58
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать жилой дом в Альметьевске
Все новости

Мишустин: правительство РФ должно ответственно подойти к обсуждению бюджета

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 15:00
Экономика
Мишустин: правительство РФ должно ответственно подойти к обсуждению бюджета
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Кабинета министров напомнил о предстоящем обсуждении федерального бюджета на 2022-2024 годы с Государственной думой.

Он призвал членов кабмина подойти к этой работе ответственно. Все решения необходимо обосновывать и объяснять их эффект, подчеркнул премьер.

«Прошу подойти к этой работе очень ответственно: будьте готовы обосновывать все цифры, объяснять, какой эффект все заложенные в бюджете меры дадут людям и стране в целом», — обратился Мишустин к участникам мероприятия.

Согласно заявлению правительства, в 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета до более чем 25 трлн рублей. В 2022 году расходы превысят 23 трлн рублей, в 2023 — больше 25 трлн рублей, в 2024 — свыше 26 трлн рублей, сообщается в пресс-службе кабмина.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Мишустин: правительство РФ должно ответственно подойти к обсуждению бюджета
бюджет мишустин правительство россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru