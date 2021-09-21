Мишустин: правительство РФ должно ответственно подойти к обсуждению бюджета

Москва, 21 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Кабинета министров напомнил о предстоящем обсуждении федерального бюджета на 2022-2024 годы с Государственной думой.

Он призвал членов кабмина подойти к этой работе ответственно. Все решения необходимо обосновывать и объяснять их эффект, подчеркнул премьер.

«Прошу подойти к этой работе очень ответственно: будьте готовы обосновывать все цифры, объяснять, какой эффект все заложенные в бюджете меры дадут людям и стране в целом», — обратился Мишустин к участникам мероприятия.

Согласно заявлению правительства, в 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета до более чем 25 трлн рублей. В 2022 году расходы превысят 23 трлн рублей, в 2023 — больше 25 трлн рублей, в 2024 — свыше 26 трлн рублей, сообщается в пресс-службе кабмина.