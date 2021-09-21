Advance: союз AUKUS может превратить Австралию в линию фронта между США и Китаем

Загреб, 21 сентября. Австралия рискует оказаться на линии фронта в возможной войне между США и Китаем, заявили хорватские журналисты.

После того как войска Соединенных Штатов покинули Афганистан, Вашингтону в срочном порядке пришлось менять военный фокус, перенося его на новый объект, чтобы пресечь разговоры в международном сообществе о том, что США готовы окончательно сдать позиции мирового гегемона, отметил аналитик Д. Марьянович в статье для издания из Хорватии Advance. Опасаясь, что американские союзники могут всерьез воспринять подобные мнения, Белый дом попытался сделать вид, что воцарившийся на афганской территории хаос оказался «случайным», а операция по выводу военного контингента затевалась ради реализации более глобальной цели — противодействия Китаю, считает эксперт.

Нынешние американские власти решили переложить ответственность за уход ВС США из Афганистана на предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который инициировал этот процесс, а нынешний американский лидер Джо Байден лишь "поддержал" его, чтобы сменить фокус на КНР, объяснил автор материала. Однако, по его словам, разворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона был запланирован еще при Бараке Обаме.

Однако Трамп и Байден не смогли столь же эффективно консолидировать усилия союзников, как это удавалось Обаме, отметил Марьянович. Предпоследний президент США весьма осложнил отношения страны с Францией, Германией и Великобританией, ввиду чего все американские партнеры начали разбегаться в разные стороны, заявил эксперт. Смена власти в Соединенных Штатах сгладила этот раскол, так как в Берлине и Париже приветствовали Байдена и полагали, что им удастся изменить ситуацию до исходного значения.

Вывод американских войск с афганской территории и смена фокуса США на Китай являются событиями, которым было суждено свершиться вне зависимости от того, кто стоит у руля Соединенных Штатов, считает аналитик. По его словам, американские партнеры должны были понимать, что возвращение к исходной точке невозможно, что на себе уже почувствовала Франция, лишившаяся крупного контракта на постройку подводных лодок, разорванного Австралией, которая заключила военный союз AUKUS с США и Великобританией.

Строительством субмарин для Австралии займутся американцы и британцы, из-за чего Париж впервые отозвал послов из Вашингтона и Канберры, охарактеризовав такой поступок союзников, как «удар ножом в спину». Однако положение австралийцев может оказаться незавидным, уверен Марьянович. Он напомнил, что США совсем не нравится создание Китаем «Нового шелкового пути», который свяжет Пекин с Европой, ввиду чего эта ситуация может привести к началу вооруженного конфликта.

Подобная ситуация должна сильно беспокоить австралийцев, считает аналитик. Он подчеркнул, что Канберра достаточно долго пыталась лавировать между союзническими отношениями с Западом и Китаем, являющимся крупной и мощной страной в регионе. Теперь же Австралия фактически полностью передала свою судьбу в руки США, которые хотят использовать ее в страшной войне с Китаем как линию обороны или нападения, резюмировал Марьянович.

Ранее читатели портала Fox News заявили, что создание союза AUKUS и внешняя политика Джо Байдена могут в скором времени полностью лишить Соединенные Штаты союзников в Европе. По их мнению, нынешний глава США доламывает остатки американской дипломатии, основы которой разрушил еще Трамп, дискредитируя Вашингтон в глазах мирового сообщества.

Кроме того, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в отношениях между ЕС и Соединенными Штатами «что-то сломлено», сообщает RT. По его словам, во многих государствах Евросоюза в настоящий момент придерживаются подобного мнения на фоне формирования альянса AUKUS, ввиду чего Европе стоит пересмотреть свои взгляды на партнерство с Вашингтоном.