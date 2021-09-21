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Арбенина назвала «пустышками» звезд, которые стали популярными в пандемию
Шоу-бизнес
Арбенина назвала «пустышками» звезд, которые стали популярными в пандемию
Пресс-служба «Ночных Снайперов»

Москва, 21 сентября. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина нелестно отозвалась о знаменитостях, которые приобрели популярность у публики в эпоху пандемии коронавируса.

По мнению исполнительницы, пандемия «задушила» многих талантливых людей, поскольку они потеряли шансы вырасти и встать на ноги в столь непростое время. Коронавирус крайне негативно отразился даже на мастодонтах шоу-бизнеса, отметила певица, а у начинающих музыкантов не было денег даже на запись пластинки.

«И на поверхность, конечно же, вылетели эти самые пустышки», — заявила Арбенина в интервью «СтарХиту».

Однако лидер «Ночных снайперов» считает, что это абсолютно не страшная тенденция. Как пояснила рок-артистка, «пустышки» очень быстро заканчиваются, поэтому не стоит обращать на них внимание, пишет Teleprogramma.pro.

Сама Арбенина тоже ощутила финансовые потери от вынужденного прекращения выступлений. Однако все неудачи нивелировались появившейся у исполнительницы возможностью полноценно побыть с детьми.

Лидер «Ночных снайперов» признавалась, что дважды переболела COVID-19. По словам Дианы Арбениной, из-за этого факта друзья называют ее «мутантом». Певица столкнулась с некоторыми последствиями коронавируса, например, с быстрой утомляемостью.

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пандемия арбенина ночные снайперы
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