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«ФАН повсюду»: как Франция препятствует сотрудничеству Мали с Россией
Весь мир
«ФАН повсюду»: как Франция препятствует сотрудничеству Мали с Россией
Global Look Press  /  Nicolas Remene / Nicolas Maeterlinck

В июле 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о постепенном сокращении французского контингента в Мали. При этом, искоренить терроризм в Сахаро-Сахельском регионе Парижу так и не удалось. В этих условиях власти африканской республики стали искать поддержки в России.

Укрепление взаимоотношений между Бамако и Москвой не входило в планы Парижа, который теперь ищет способы давления на Мали. На днях в страну прибыла министр обороны Пятой республики Флоранс Парли, чтобы отговорить власти от сотрудничества с Россией.

Как Франция использует союз стран Западной Африки и какой сценарий развития событий в Мали будет самым худшим для страны, обсуждаем с автором Telegram-канала «Пятая республика».

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В выпуске:

Как изменилась ситуация в Сахаро-Сахельском регионе?

Когда в Мали задумались об альтернативе французским военным?

Могли ли повлиять на позицию Мали успехи российских инструкторов в ЦАР?

Как реагирует Франция на слухи о возможном сотрудничестве Мали с Россией?

Саммит ЭКОВАС или как Париж использует соседние с Мали страны для давления на республику.

Прибегнет ли Франция к экономическим санкциям против Мали и какой сценарий развития событий будет самым худшим для республики?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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франция мали пятая республика
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