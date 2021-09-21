Правительство России повысит МРОТ до 13,6 тысячи рублей

Москва, 21 сентября. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2022 года составит 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

По его словам, за счет этого увеличатся зарплаты 3 млн россиян. МРОТ будет не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. С этого года они рассчитываются исходя не из стоимости потребительской корзины, а из медианного дохода.

Правительство с 2022 года вводит новый порядок предоставления социальных выплат. Мишустин в ходе заседания кабмина отметил, что начисление средств будет проводиться в автоматическом порядке.