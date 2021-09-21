Новый порядок начисления выплат заработает в России с 2022 года

Москва, 21 сентября. Россияне начнут получать социальные пособия автоматически в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нововведение вступит в силу с начала 2022 года. Гражданам больше не потребуется собирать справки, чтобы получить положенные денежные средства, отметил глава Кабинета министров.

Правительство России в 2022 году направит на финансовую поддержку российских семей с детьми 705,9 миллиарда рублей. Речь идет о выплатах в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».