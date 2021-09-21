Подписчики заподозрили Ивлееву в издевательстве над полными людьми

Москва, 21 сентября. Блогер Настя Ивлеева показала «располневшую» фигуру на новом снимке. Поклонники пришли в ярость, посчитав, что звезда издевается над полными людьми.

На фотографиях знаменитость позирует с эстонским рэпером Томасом Таммеметсом, известным под псевдонимом Томми Кэш. На снимках они изображены весьма тучными.

«Пришло время готовить тело к зиме», — подписала публикацию Настя Ивлеева на странице в Instagram.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Поклонники Ивлеевой разделились на два лагеря: одни восхитились чувством юмора, другие, напротив, осудили знаменитость. Ряд подписчиков заподозрил Ивлееву в издевательстве над людьми с избыточным весом.

«Фэтшейминг у людей, которых я считал довольно прогрессивными»; «Это что?! Смешок, оскорбление в сторону полных людей? Что, все толстые жрут бургеры? Все, кто имеет лишний вес, жрут мак от Ивлеевой? Вес все набирают, согласна, но ваше фотосессия — оскорбление людей с лишним весом и тех, кто с ним борется!» — указали подписчики.

Настя Ивлеева и Элджей сообщили о расставании в конце лета этого года. В интервью Ксении Собчак блогер рассказала о причинах разрыва отношений.